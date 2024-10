¿Se acabó su carrera? Caso de Sean ‘Diddy’ Combs salpica fuertemente a Beyoncé y la pone ‘contra las cuerdas’ por este motivo

La enorme polémica que ha desatado el caso de Sean ‘Diddy’ Combs, quien está en la cárcel de Nueva York acusado de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos relacionados con la prostitución y el abuso a menores, ha salpicado a más de un artista y una de las más perjudicadas en su imagen es la cantante Beyoncé.

Las fotografías y videos que han salido a la luz de las famosas fiestas de ‘Diddy’ Combs, donde se llevaba a cabo abusos y violaciones, tienen el rostro constante de la cantante y eso ante la opinión pública ha levantado fuertes especulaciones y se ha convertido en un tema complicado porque resulta difícil creer para muchos que ni ella ni todos los artistas involucrados conocieran lo que ocurría en esos eventos.

Según el diario El Mundo de España, no cabe duda de la amistad entre los cantantes, tanto que existe una teoría que asegura que la canción She knows de J.Cole, hace referencia precisamente a la voz de Single Ladies y a su conocimiento sobre las turbias costumbres de su colega que han generado todo un escándalo paralelo que afecta a Beyoncé de manera directa.

Una gran pérdida, los seguidores en redes

La teoría se ha hecho viral en las redes sociales y ha generado que Beyoncé en pocas horas perdiera más de cuatro millones de seguidores.

La artista que tenía más de 320 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, bajó a 315 millones.

Y es que el tema hace mención también a dos artistas, Aaliyah, Left Eye, que ganaron un Grammy y, tiempo después, fallecieron en accidentes.

Ambas estuvieron nominadas en la misma categoría que Beyoncé y, al ser premiadas, no hicieron mención alguna al talento de su contrincante.

Es importante resaltar que no hay certeza alguna de que esta canción realmente señale a la cantante y descubra su papel encubriendo a Puff Daddy.