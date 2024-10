“Huele a cucaracha”, el look de Sarah Jessica Parker que no gustó a los fans y dicen que le sumó años

Sarah Jessica Parker no solo es una de las mejores actrices de Hollywood, también se ha convertido en todo un icono de la moda con sus looks.

A sus 59 años, la famosa ha encantado con cada look que ha llevado, especialmente en su papel de Carrie Bradshaw, en Sex and the City, donde ha lucido atuendos históricos.

Aunque siempre ha sido alabada por su belleza y estilo, recientemente llevó un look que no le ha agradado a los fans y por el que ha recibido muchas críticas.

“Huele a cucaracha”, el look de Sarah Jessica Parker con suéter, falda, y pantimedias que no gustó a los fans

Durante un paseo por las calles de Nueva York, Sarah Jessica Parker optó por lucir un atuendo muy otoñal, pero que muchos consideran que es de “abuelita”.

La famosa actriz llevó un jersey de punto grueso en tono azul bebé, con pedrería en los puños que combinó con una falda midi tartán.

Además, complementó llevando unas pantimedias en el mismo tono azul del jersey, tacones color crema y una bolsa blanca, además de lucir el cabello recogido en una cola de lado, pero a nadie le gustó este atuendo, pues dicen que le sumó años y la hizo lucir vieja.

“Siento que huele a ropa guardada”, “lo siento pero eso huele Como a naftalina jajajaja”, “que horror, nunca la había visto tan mal vestida”, “Parece como cuando uno se disfrazaba de niña con cuanta cosa se encontraba....😂”, “Alguien detenga a esta señora porfavor j”jaja”, “Ay no mm agarro los baberos de la cocina 😂😂😂”, “ay no por favor, que cosa tan fea, parece mi abuela”, “hasta mi abuela se viste mejor”, y “Huele a cucaracha”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Es la primera vez que un look de Sarah Jessica Parker recibe tantas críticas. Sin embargo, ella impone moda siempre y a muchas sí les ha gustado algunas de sus fans, y aseguran que es un look ideal para el otoño.