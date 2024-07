“Que su mamá les dé clases de moda”, tunden a hijas de Sarah Jessica Parker por estos looks en alfombra roja

Sarah Jessica Parker es una de las actrices más famosas de Hollywood que ha encantado en películas y series como Hocus Pocus, Soltero en casa y Sexo en la ciudad.

PUBLICIDAD

Uno de sus papeles más icónicos es el de Carrie Bradshaw en Sex and the City y And just like that, donde la famosa tiene un gran estilo, que se asemeja mucho a su gran estilo en la moda en la vida real.

Pero, además de ser una gran actriz y una fashionista, es una excelente madre de tres, James, y las gemelas Marion Loretta Elwell y Tabitha Hodge, quienes han crecido y son todos unos adolescentes.

Critican a las hijas de Sarah Jessica Parker por estos looks en alfombra roja

Las hijas de Sarah Jessica Parker, Marion Loretta Elwell y Tabitha Hodge, quienes ya tienen 15 años, sorprendieron en una alfombra roja con sus looks.

Las adolescentes desfilaron junto a su padre, el también actor Matthew Broderick, y su hermano James de 21 años en la apertura de Broadway de “¡Oh Mary!”, en la ciudad de Nueva York.

Aunque las jóvenes lucieron hermosas, fueron criticadas por sus looks, una llevó un vestido largo y ajustado negro con tacones verdes y la otra llevó un vestido ajustado y largo floreado en verde con blanco y tacones blancos, y muchos aseguran que no tienen el gran estilo de su famosa madre.

“No veo el estilo Carrie 🤔”, “creo que Sarah o Carrie debería enseñarle de moda a estas chicas”, “Los zapatos de su hijo están asquerosamente sucios, no parece hijo de Sara Jessica”, “¿Por qué nadie se parece a mamá?, ni en el estilo”, “que su mamá les dé unas clases de moda”, “Sinceramente no están todos muy bien vestidos, especialmente las chicas”, “les hace falta unas clases de moda con Carrie o Sarah”, “unas niñas llevando vestidos al fin, pero están horribles esos looks”, y “pesadilla de moda, necesitan la ayuda de mamá todos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

PUBLICIDAD

Las hijas de la actriz están comenzando a aparecer en alfombras con sus padres, pues hasta hace poco, Sarah escondía sus rostros, pero ya han ido creciendo y están dejando verse en público cada vez más.

En el 2022 las jóvenes acompañaron a su madre al estreno de Hocus Pocus 2 y encantaron con sus vestidos cortos, pero esta vez parece que no fue la mejor elección de las chicas, o eso dicen usuarios en redes, por lo que le piden a la actriz que las asesore mejor, e incluso también a su hijo James.