“Cae peor que Mariana”, el gesto de Brenda Bezares con ‘Mayito’ tras ganar LCDLF que desató furia de los fans

Hace casi una semana que terminó La Casa de los Famosos México en su segunda temporada, resultando Mario Bezares como el gran ganador.

Los integrantes del Team Mar, Gala Montes, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Karime Pindter y por supuesto, Mario han estado haciendo gira y presentándose en programas de televisión.

Sin embargo, la esposa del gran ganador, Brenda Bezares ha desatado polémica y ha enfurecido a los fans del amado Team Mar, pues aseguran que quiere opacar a su esposo e incluso a los otros integrantes para sobresalir ella.

Hace unos días, los famosos y Anahí se reunieron y posaron juntos, pero Brenda también estuvo en la foto y esto desató indignación pues aseguran que ella no pertenece al equipo, solo es la esposa del ganador, además que la han acusado de excederse hasta en los lives, y no dejar hablar a los famosos.

“Ya siéntese señora”, Brenda Bezares le reclama a ‘Mayito’ lo que no le gustó que hiciera en LCDLF y desata furia en redes

Ahora, Brenda Bezares volvió a desatar la furia de los fans en un enfrentamiento que tuvo con Mario Bezares donde le reclamaba lo que no le había gustado que hiciera dentro de La Casa de los Famosos México.

“No me gustó que estuvieras olvidadizo, se te olvidó decir de mi canción, se te olvidó decir de la música de mis hijos, tenías para todo el mundo menos para nosotros porque la mente tuya que barbaridad”, le dijo a ‘Mayito’.

Y además, aseguró “me dijeron dale un voto de confianza va a poder con los retos, no ganaste uno”, a lo que Arath, Briggitte y los demás gritaron “pero ganó el reality”.

Cuando habló sobre lo que sí le gustó de su participación también hubo otro reclamo. “Me encantó que hayas sido divertido, que te hayas puesto a jugar, que hayas jugado almohadazos espero que en la casa también así seas porque en la casa no eres así , y que los hayas enamorado como me has enamorado a mi durante 33 años”, a lo que Arath dijo “están duros los catorrazos, está mejor esto que el programa”.

Esto ha enfurecido más a los seguidores en redes, pues aseguran que solo quiere ridiculizar a Mayito, y lo está usando para tener fama ella.

“No me gustó que ella se colgara de la fama de él para sacar tu canción ,ya siéntese señoraaa”, “Te dieron 4 millones, y agradece que Por Mayito Tu canción se hizo Popular.. Nada más!”, “El mejor talento de esa mujer es caer mal”, “ya cae peor que Mariana esta señora”, “Hay no que deje que mayito sea el entrevistado , porque solo ella aparece en todo ?”, “Brenda solo piensa en ella! El que gano fue Mario y se quiere colgar de eso. Lo va a perjudicar 😱”, “Ya basta de esto! Queremos solo a TEAM MAR solitos!”, y “estás logrando que el público te empiece a odiar. Ya deja de ir a donde van los de mar. Es su momento, no el tuyo”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, Brenda ha seguido al lado de Mario Bezares y lo ha acompañado a cada una de las entrevistas que él ha hecho, y lo ha compartido en sus redes, dejando claro que aunque a muchos les moleste, ella seguirá al lado de su esposo, con quien ya lleva 33 años casada.