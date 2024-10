“Qué colgada”, Team Mar y Anahí se reúnen y posan juntos, pero una “impostora” en la foto molesta a los fans

A tres días que La casa de los famosos México llegara a su fin, resultando Mario Bezares como ganador, el Team Mar, compuesto por Briggitte Bozzo, Gala Montés, Karime Pindter, Arath de la Torre y por supuesto “Mayito” ha estado de gira de prensa.

PUBLICIDAD

Los famosos del reality han estado en programas como HOY, Cuéntamelo ya, y más, incluso con sus familiares, y se han mostrado tan unidos o más que antes.

Son miles de fans los que este grupo de la famosa casa acaparó y ahora que salieron han podido ver el amor que la gente les tiene.

“Qué colgada”, Team Mar y Anahí se reúnen y posan juntos, pero aseguran que hay una “impostora” en la foto

Recientemente, los integrantes del equipo Mar, en La Casa de los Famosos México tuvieron un reencuentro con Anahí, a quien ya habían visto hace unos días.

Y es que la integrante de RBD entró a la casa a llevar el maletín y le dedicó unas emotivas palabras a cada uno, otorgándoles incluso una estrella como las que Mía Colucci usaba en la frente.

Ahora, los famosos fueron a visitarla y ella compartió una foto del especial momento que vivieron juntos, pero en redes la imagen generó polémica, pues aseguran que hay una “impostora”.

En la foto se puede ver a Anahí con Gala Montés, Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Mario Bezares, Arath de la Torre, y alguien más, Brenda Bezares.

PUBLICIDAD

Todos estaban haciendo la seña de Team Mar con la mano, pero aseguran que Brenda Bezares, la esposa de Mario, sobra en la imagen ya que ella no participó en el programa y no pertenece al amado equipo, aunque sea esposa del ganador.

“Quiten a Brenda y pongan a Paola!!!!!”, “A mi Brenda ya no me está cayendo oye es momento de ellos que los deje”, “pero que hace esa impostora ahí, ella no es Team Mar, es familia de uno de ellos y ya”, “me parece que Brenda está con mucha hambre de fama y se está aprovechando de Mayito”, “BRENDA ES MOMENTO DEL TEAM MAR, NO DE TI”, “Brenda parece mochila atrás de Mario todo el tiempo”, “Weeey ya díganle a la esposa de Mario, que NO es su momento, que NO fue participante”, y “QUE HACE LA COLGADA DE BRENDA AHI, ya bájenla, quítenla, no la queremos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Muchos acusan a Brenda Bezares de querer aprovecharse del momento de fama de su esposo y del equipo, cuando no es su momento, pues si bien es cierto que los familiares de los concursantes han estado junto a ellos en esta gira e incluso en el momento con Anahí, no posaron junto a ellos en esta foto especial, solo Brenda posó junto a ellos, lo que ha desatado mucha indignación.