¿Está preocupada por él?, esto es lo que hace Cazzu mientras Nodal está hospitalizado

Esto es lo que hace Cazzu mientras su ex está hospitalizado

Hace unos días Nodal sorprendió y preocupó a sus fans al compartir una foto en la cama de un hospital, y cancelar sus presentaciones por varios días.

PUBLICIDAD

En la imagen se ve acostado, con muchos cables, los ojos cerrados, y con la mano de su esposa Ángela Aguilar en su cabeza, dejando claro que lo está cuidando muy bien.

“Se hace de conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Christian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramándola para el próximo lunes 14 de octubre, en donde los boletos adquiridos tendrán la misma validez”, fue parte del comunicado de la empresa de Nodal.

Qué hace Cazzu mientras Nodal está hospitalizado: así han captado a la argentina

Desde ese día no se ha sabido nada de Nodal ni de Ángela Aguilar y no han actualizado sobre su estado de salud, lo que tiene a muchos fans preocupados.

Sin embargo, muchos se preguntan si su ex, Cazzu, está preocupada, pues aunque ya no tengan nada, es el padre de su hija.

Pero, en redes han mostrado que la argentina está viviendo su vida al máximo y la han captado de fiesta en discotecas, disfrutando con amigos , dejando claro que está muy feliz y concentrada en lo suyo.

También fue captada en una tienda de cuidado personal donde se realizó tratamientos para el rostro y su piel, y lucía hermosa sin maquillaje.

PUBLICIDAD

“Ella no tiene que estar preocupada por Nodal, para eso él tiene a la angelita no?”, “que bueno que ella esté viviendo su vida y el otro en el hospital, lo que se hace se paga”, “eso es mi Cazzu tú se feliz y no te preocupes por aquel”, “eso es karma, la que se lo quede pierde Ángela”, “mientras el otro está hospitalizado, Cazzu feliz y dedicada a sí misma, la amo”, “las vueltas que da la vida, no le deseo mal, pero ella está feliz y plena”, “para que sigas haciendo el mal Nodal”, y “eso mi Cazzu, vive, se feliz, el otro ni al caso”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Desde el pasado 14 de septiembre, Nodal y Cazzu no se han visto más, desde que estuvieron juntos en la fiesta de su hija Inti, y aunque él comenzó a seguirla de nuevo en Instagram, su relación sigue siendo estrictamente por su hija, pues él ya comenzó una nueva vida con su esposa, Ángela Aguilar.