¿Insegura? Esto es lo que diría el lenguaje corporal de Ángela Aguilar tras la enfermedad de Nodal

Una verdadera sorpresa y susto le dio el cantante mexicano Christian Nodal a sus fanáticos, cuando la noche este 1 de octubre publicó en su Instagram una imagen perturbadora: él dormido en una camilla de un hospital y conectado a varios equipos.

Nodal fue hospitalizado de emergencia, tras presentar algunos problemas de salud de los que ahora se desconocen cuáles son. Su manager se encargó de dar la información a través de un comunicado que difundió a través de sus redes sociales, pues él tenía previsto realizar hoy 2 de octubre un show en México como parte de su gira “Pa’l Cora Tour”.

Trascendió que los familiares estaban esperando los resultados de los exámenes para saber con certeza qué le ocurrió. Los fans no descartan que se trate de un colapso por estrés, ya que el artista del regional mexicano no ha parado ninguno de sus compromisos y ha tenido extenuantes jornadas de trabajo que pudieron afectarlo.

El domingo pasado confesó en el podcast “LaMúsica” que sufre de los triglicéridos altos, pues come mucha carne, aunque él estaba teniendo un régimen alimenticio para cuidarse, además, acotó que esta fue la razón por la que tuvo un drástica bajada de peso.

Ángela lo está apoyando y esto fue lo reveló su lenguaje corporal

Como era de esperarse, las reacciones en las redes sociales fueron divididas, mientras miles le desearon una pronta recuperación, así como manifestar su preocupación por él, otros se centraron que era parte del karma por dejar su expareja y casarse al mes y medio con la cantante de 20 años. Además, también aprovecharon para analizar la reacción de Ángela, algo que muchos repudiaron.

En la imagen que compartió el cantante de “Adiós, amor” se ve que tiene puesta sobre su frente la mano de una mujer joven, por lo que muchos presumen que se trate de su esposa Ángela. De inmediato, la grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, aprovechó para estudiar la situación.

“¿Será una forma de decirle al mundo Ángela Aguilar este hombre es mío? mira hasta en la foto se ve la mano, pero también está la otra lectura, que es de apoyo de te estoy cuidando. Al menos parecer ser las manos y las uñas de Ángela Aguilar tocándole la cabeza, el pelo, acompañándolo. Y como dices cuando te casas: en la buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad”, manifestó la especialista.

Además, añadió: “Hay quien dice que el tema es serio y están cancelando hasta el 14. Hay hipótesis que no se sabe si van a ser confirmadas. Yo sí creo que el estrés pudo haberlo enfermado, porque cada uno lo canalizamos de formas diferentes, y él ha pasado por muchas cosas muy rápido, probablemente el cuerpo te pide de muy mala manera que descanses”.

Además, recalcó que no hay que ser especialista para saber que está dormido o bajo el efecto de algún medicamento, que no está fingiendo con los ojos cerrados. A Maryfer le llovieron las críticas: “Ya deja de querer descifrar a la gente por una foto”, “Es normal que ella esté ahí con él, es su esposa seguro está preocupada, acariciarlo no creo que sea señal de marcar territorio, solo es una muestra de cariño y amor” y “Ya mujer no sabes ni que decir”, le dijeron.