“Otra Nepo baby en acción”, hija de Nicole Kidman debuta como modelo, pero dicen que “hizo el ridículo” por esto

Nicole Kidman es una de las actrices más destacadas de Hollywood, que ha formado una carrera exitosa, y también una hermosa familia con el cantante Keith Urban.

La famosa tiene dos hermosas hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, quienes ya han crecido y encantan con su belleza y gran estilo.

Su hija mayor Sunday ya tiene 16 años y poco a poco se ha dejado ver en alfombras rojas con su madre y desfiles de moda, sorprendiendo con su elegancia y estilo.

Sin embargo, recientemente hizo su debut como modelo, desfilando en un importante desfile de moda en París y se ha llevado las críticas.

“Otra Nepo baby en acción”, hija de Nicole Kidman debuta como modelo, pero aseguran que “no tiene talento”

Sunday Rose, la hija mayor de Nicole Kidman y Keith Urban, hizo su debut como modelo en el desfile de Miu Miu en París, durante la Semana de la Moda.

Pero, tanto su look como su desempeño dieron mucho de qué hablar, pues aseguran que “no tiene talento”, ya que su caminata no fue la mejor, y su look, con vestido blanco, medias grises y zapatos negros, tampoco agradó.

“Dios mío pero esa caminata fue la peor de todas”, “ok esa chica es una burla andante”, “no tiene talento, esto es nepotismo puro”, “¿Deberíamos darle todos los trabajos a los bebés Nepo?”, “Cansado de estos bebés nepo”, “no se qué es peor, su cara, su look, su caminata, todo está mal”, “es que hizo el ridículo, no le hagan esto a sus hijos”, “Echo de menos a las modelos reales cuando tenían que parecer modelos. Esto es risible” ,” Estoy tan harto de los bebés nepo”, y “camina peor que yo”, “al menos Kendall Jenner lo hace bien, pero esta chica es un chiste”, fueron algunas de las reacciones en redes.

“Nepo baby” es el término que se le da a los hijos de las celebridades que se benefician del “nepotismo” para abrirse paso en el mundo del entretenimiento y algunos de los que han sido acusados de abusar de la fama de sus padres son L ily Rose Depp, Hailey Bieber, Mía y Nina Legarreta, y muchos más.

Se desconoce si la hija de la famosa actriz seguirá formándose como modelo y hará una carrera en este ámbito, lo cierto es que es hermosa y cuenta con todo el apoyo de sus padres.