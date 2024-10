“Eso sí es clase”, el look “total black” de Lindsay Lohan en París por el que dicen que opacó a Nicole Kidman

La Semana de la Moda continúa en París y miles de celebridades han participado como invitados y modelos de diferentes desfiles de las marcas más lujosas.

PUBLICIDAD

Belinda, Nicole Kidman, Salma Hayek, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Camila Cabello y Lindsay Lohan son solo algunas de las actrices, modelos y celebridades que han participado en estos importantes desfiles.

Y justo esta última fue una de las que más brilló y se robó todas las miradas en el desfile de Balenciaga con su espectacular vestido y look.

“Eso sí es elegancia”, el look “total black” de Lindsay Lohan en París por el que dicen que brilló

Lindsay Lohan asistió al desfile de Balenciaga este lunes en la Paris Fashion Week y deslumbró con un vestido negro largo, opacando a muchas.

La famosa actriz llevó un vestido negro de lentejuelas ajustado, de cuello alto, sin mangas y ligeramente ancho en los pies, con una pequeña cola con el que dio lección de clase y estilo .

Su look lo complementó con un maxi abrigo negro de cuero, sandalias, y una cola muy alta, con el que lució famosas que aseguran que opacó a todas las que famosas que asistieron, desde Salma Hayek, Katy Perry, incluyendo a la mismísima Nicole Kidman.

“Wow eso sí es elegancia”, “lo siento pero opacó a Salma, a Katy Perry, a todas, esto sí es un look lujoso”, “Ni Nicole Kidman la pudo superar”, “Lindsay fue la mejor vestida, ella sí tiene clase”, “amé su vestido y su peinado, me encantó”, “ella siempre sorprende con sus looks”, “wow me mató su look, ella es la reina de la moda”, “que jlo ni que nada, Lindsay sí tiene clase y estilo”, y “ella es la más elegante siempre, que clase”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En los últimos meses, Lindsay ha dado clases de moda y elegancia con cada uno de los looks que ha llevado como un vestido largo de encaje en tono negro con escote bardot que lució hace unos meses y una minifalda con chaleco, camisa blanca, tacones y medias, dejando claro que es todo un icono de la moda a sus 38 y es la mamá con un gran estilo.