Así es como Eminem habría estado informando sobre ‘Diddy’ por décadas y nadie le hizo caso

Son 11 las denuncias de acoso, abuso y tráfico sexual que pesan sobre el cantante Sean “Diddy” Combs, por lo que permanece detenido en una cárcel federal en Nueva York, Estados Unidos, desde mediados de septiembre. Además de esto, se le acusa de asociación delictiva, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

Sin embargo, él afirma que es completamente inocente: “Permítanme ser absolutamente claro, no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”, expresó el rapero, reseñó el The New York Times.

Y por si fuera poco, el empresario de 54 años sostiene que las acusaciones en su contra tienen otra connotación. El abogado Marc Agnifilo dijo en el documental de TMZ sobre el caso, titulado ‘The Downfall of Diddy: The Indictment’, que Combs cree que el caso contra él es una “acusación por motivos raciales” y que se le persigue por ser un “hombre negro de éxito”.

En un escrito de acusación de 14 páginas contra Combs, los fiscales afirman que “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y a otras personas de su entorno para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta” durante décadas.

También le acusaron de “crear una empresa criminal” cuyos miembros y asociados se dedicaban al “tráfico sexual, trabajos forzados, secuestros, incendios provocados, sobornos y obstrucción a la justicia”.

Eminem siempre lo supo, lo denunció y nadie le hizo caso

Ahora que todo sale a luz pública, se comienzan a notar todas las indirectas que ciertos artistas hicieron por años, pero nadie vio o le prestó atención, como fue el caso del propio Justin Bieber, quien en su video musical de “Yummy”, se sirvió siendo adolescente como comida en una fiesta de un grupo de hombres y mujeres millonarios.

También se dice que el rapero Eminem también lo dijo por más de 20 años, sin embargo, su mensaje nunca llegó. La más emblemática es “Fuel”, tema que lanzó este mismo año en el que usó un juego de palabras para abordar las inquietantes acusaciones contra Combs.

“El no pronunció la palabra ‘rapper’ (rapero) y dejó fuera la ‘P’, ¿o sí? P. (Diddy)”, dice la tiradera. Vale acotar que, en inglés, al quitarle una letra a “rapper”, la palabra hace alusión a un violador. En el tema ‘Bad one’, también se hace sentir al decir: “The fucking bomb with the puffy on”, (”La maldita bomba con Puffy) que, si bien Puffy puede hacer alusión a una chaqueta acolchada (que Eminem luce en el video), lo cierto es que muchos han vinculado esta frase con el escándalo.

En el año 2000, el artista de 51 años también se fue contra su colega. “You little groupie bitch, get off me, go fuck puffy...” (“Pequeña perra groupie, déjame en paz, vete a la mierda con Puffy”).