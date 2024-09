Andrea Legarreta es una de las actrices y presentadoras más famosas y exitosas que destaca con su talento en el Programa HOY.

Además, es una mujer orgullosa de sus hijas, quienes ya han crecido y están triunfando en la música y en la actuación y es muy amorosa con famosas del medio a quienes admira.

Recientemente la actriz y conductora le dedicó unas hermosas palabras a Briggitte Bozzo, quien resultó como la quinta finalista de La Casa de los Famosos México 2.

Andrea Legarreta posa con Briggitte Bozzo, pero este detalle en su rostro se robó la atención

Briggitte Bozzo salió del programa el pasado miércoles y estuvo este jueves en el Programa HOY, donde fue alabada por lo que hizo en este tiempo en La famosa casa.

Por su parte, Andrea le reconoció todo su esfuerzo en un post en redes, donde posó con la joven actriz e influencer.

“Chiquitita linda!! Brillitos que iluminan a todos!! Brillas TAN lindo!! Tu familia de @programahoy te amamos y estamos muy orgullosos de ti!! Te amábamos de antes y ahora te amamos y admiramos más que nunca!! Lo hiciste maravilloso!! Todo lo bueno de la vida para ti amor!! @briggi_bozzo ✨✨✨🩵🩵🩵🌊🌊🌊”, fue el mensaje de Andrea a Brigitte.

Pero, lo que se robó la atención del post y de la imagen fue un detalle en su rostro, por el que la criticaron y fueron sus cejas.

Y es que aseguran que sus cejas están muy oscuras, pues las lleva en tono negro, lo que endurece sus facciones y no combina bien con su tono de cabello rubio, además que aseguraron que están muy finas.

“Pero quién le hizo esas cejas”, “que horror de cejas, están muy oscuras”, “pero esas cejas están muy finas”, “Andrea esas cejas tan oscuras no favorecen tu rostro”, “esas cejas no te favorecen”, “pero quien la asesora con las cejas”, “esas cejas negras están horribles”, “creo que tiene que cambiar esas cejas”, “entre el exceso de Photoshop y las cejas no sé que es peor”, y “quería ver a Bri, pero las cejas de Andrea no me dejaron”, fueron algunas de las críticas en redes.

Desde hace meses, la famosa se ha decantado por este tipo de cejas más finas, a diferencia de las que usualmente llevan muchas famosas ahora como Galilea, que son más gruesas, pero siempre se muestra segura de sí misma y mucho de sus fans la llenan de halagos.