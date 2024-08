Andrea Legarreta es una de las conductoras más antiguas del Programa Hoy, y a sus 53 años sigue formando parte del exitoso programa de Televisa.

A lo largo de los años la famosa se ha visto involucrada en muchas polémicas con algunos de sus compañeros, quienes han asegurado que ella goza de algunos privilegios en el programa, aunque ella lo ha desmentido muchas veces.

De hecho, ella y Galilea Montijo quien también es conductora en el programa, son grandes amigas, y se nota la química entre ellas. Sin embargo, no se dice lo mismo sobre sus otras compañeras, especialmente luego de un gesto que desató polémica.

¿No la quiere? El gesto de Andrea Legarreta con conductora de HOY por el que dicen que “no la soporta”

La conductora Tania Rincón regresó al programa HOY tras haber estado en París cubriendo los Juegos Olímpicos de este año.

Ante su llegada, el medio TV y Novelas estuvo en el foro del programa y compartió un video en el que se ve a la mexicana llegando y saludando a sus compañeros.

Todos la abrazaban y se mostraban felices de verla, pero cuando Andrea llegó y la vio, y la ignoró y saludó a otros compañeros, entre ellos Raúl Araiza y Galilea Montijo, desatando sospechas de una mala relación entre ellas.

Sin embargo, cuando estaban al aire todo cambió y Andrea la abrazó y le dirigió la palabra, por lo que aseguran que solo lo hizo “por aparentar”, pero en realidad “no la soporta”.

“La Legarreta como q no, como q si y como que mejor a cuadro 🫢🤭”, “Qué fingidos todos, especialmente Andrea”, “uy Andy se ve que ni la quiere ni la soporta, pero cuando se encendieron las cámaras actuó jaja”, “que hipócrita la Andrea Legarreta, se nota que no la quiere”, “pobre Tania, el gesto de Andrea fue horrible”, y “o sea el Araiza todavía se la señala y andrea no quiso saludarla, la ignoró”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, siempre se ha sabido que Andrea y Tania Rincón se llevan bien, de hecho Rincón aseguró que se apoyó en ella y Galilea para superar su divorcio, ya que las tres estaban pasando por lo mismo.

Así que se desconoce si hay algún problema entre ellas o no, pero este gesto ha generado polémica en las redes.