Un escándalo se ha desatado en el mundo del espectáculo tras el arresto de San ‘Diddy Combs’, quien es acusado de tráfico sexual, extorsión, y transporte para ejercer la prostitución.

El rapero fue detenido el pasado 16 de septiembre y luego de eso muchos secretos y detalles oscuros de su vida han salido a la luz, entre ellos, muchos de Justin Bieber.

Y es que aseguran que el rapero habría abusado del cantante cuando era joven e iba comenzando, pues lo conoció cuando tenía 15 años e hizo colaboraciones y un álbum con él.

Videos, declaraciones, canciones y más han salido a la luz, o han tomado un nuevo significado ahora que se sabe de los abusos del rapero, y por eso, la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, lo ha analizado.

“Justin Bieber estaba incómodo”, Maryfer Centeno explica las “posturas de poder” que tenía Sean Diddy Combs

A través de Instagram, Maryfer Centeno, explicó que era evidente el “abuso de poder” de Sean ‘Diddy’ Combs hacia Justin Bieber.

“¿Como nadie se dio cuenta?, todo el tiempo eran posturas de poder de Sean ‘Diddy’ Combs hacia Justin Bieber. Quiero que vean que Justin hasta el cuerpo lo evita cuando se están dando este abrazo, la mano tendría que recargarse con cierta suavidad, aquí parece que está apretando y hace un ligero ángulo”, explicó la experta en lenguaje corporal.

Y además destacó que la mirada de Justin “era tensa y tiene una sonrisa social. El que está en una posición de poder es Sean Diddy Combs”.

Ante esto, Justin se ha mantenido alejado y aseguró que no quiere decir ni una palabra del asunto, pero se encuentra perturbado y desconcertado.

Una fuente cercana a Justin afirmó que si él hubiera sabido algo de estas acusaciones “no habría colaborado en el álbum de Diddy”.

Y es que el joven colaboró con Diddy en el tema “Moments”, que formó parte del álbum lanzado el 15 de septiembre de este año.

Además, un viejo video de Khloé Kardashian en el reality Keeping Up with The Kardashian, ha dado mucho de qué hablar, pues aseguró que estuvo en una fiesta de Diddy donde estaba Justin Bieber y destacó que vio a muchas personas “desnudas”.