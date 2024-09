Justin Bieber habría contado todo sobre ‘Diddy’ Combs en este video y nadie lo notó hasta ahora

A medida que pasan los días, más y más detalles espeluznantes salen a luz sobre las fiestas que realizaba el rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs, a quien se le acusa de tráfico y abuso sexual, así como de conspiración para extorsionar y prostitución, de que ser condenado culpable enfrentaría hasta cadena perpetua.

Se manifestó que una de sus principales víctimas habría sido el cantante canadiense Justin3 Bieber, quien desde adolescente asistió a las fiestas que ofrecía en su mansión. Todo apuntó hacia el artista de 30 años, pues supuestamente Kim Porter, ex esposa de Diddy, habría escrito un libro que fue publicado de manera independiente tras su muerte, y en el que manifestó que descubrió videos que prueban los abusos sexuales del rapero y que, entre ellos, había “un cantante famoso, cuando aún era menor de edad”.

Ahora se la viralizado de nuevo el video que el cantante de 54 años grabó junto a Justin hace 15 años, y en el que afirma tener la custodia legal del entonces adolescente, para que pasara un fin de semana con él y a quien le haría todos los sueños que un chico de su edad tenía.

Lo cierto es que muchas celebridades han hablado de esas peculiares reuniones, y una de ellas fue Khole Kardashian, quien aseguró a inicios de este año que asistió a una celebración en donde la mitad de los invitados estaban desnudos.

Justin Bieber lo habría contado en este video

Ahora, tras descubrirse todo el horror en la mansión, algunas cosas comienzan a tomar sentido para el público, como la debacle de Justin, y también un video musical en el que él habría contado todo el abuso que sufrió, pero que nadie vio hasta ahora.

Se trata del video del tema Yummi, que estrenó hace cuatro años, en el que se visualiza al artista saliendo de la cocina hacia la sala del restaurante, donde están los comensales. Todos son hombres y mujeres mayores y adinerados, quienes son atendidos por niños. Mesoneros y músicos. Él es el único joven que se sienta en una mesa en la que constantemente llegan adultos y se devoran el banquete.

Él parece disfrutar de todas excentricidades, también come de los platos de los mayores. Al final, la mesa luce desordenada, como si hubiera sido arrasada por una horda de hambrientos, mientras que Bieber sigue allí. En medio de la mesa queda solo un postre intacto, que se esfuma para dejar el rostro de Justin cuando tenía 15 años junto a la palabra: “Delicioso”.

Ahora decenas de personas se han volcado a comentar en el video nuevamente: “Hay tantos mensajes en esta canción que no había visto hasta ahora. Maldita sea, la comida y las bebidas contenían drogas, lo que los enganchó: (Letra de la canción) ‘Perdí el control de mí mismo, me comprometí, me incriminaron, no me disfracé”, “Es desgarrador que envíe este poderoso mensaje disfrazado de canción pop” y “Está tan traumatizado. Se ve absolutamente miserable en este video”.