Gala recibió emotivo mensaje de su mamá, pero desata indignación por este motivo

“Cuando salgas, búscame, que yo estaré aquí”, con esta frase la madre de la actriz Gala Montes, Crista Montes, finalizó el emotivo video que le envío a su hija, quien está entre las finalistas del reality show “La casa de los famosos México 2″. El “reencuentro” de ellas se produjo la noche de este 25 de septiembre, después de que la estrella de tv compartió con su hermana dentro de la residencia.

PUBLICIDAD

“Gala, mi amor, quería decirte que no me pierdo el programa ni un solo día. Me has mencionado cuando me has dedicado la canción de Ana Bárbara. Me hiciste llorar. El día que te preguntaron quién era tu persona más influyente, me encantó que dijeras que era yo... No sé qué voy a hacer cuando acabe este programa”, expresó Crista, quien fue también su mánager hasta los 28 años.

La actriz de 23 años estaba muy conmovida y no paró de llorar. Además, también le envió un mensaje reconciliador, por el que muchos internautas piensan que las dos harán las paces cuando ya el programa termine, el próximo domingo 29 de septiembre.

Montes admitió que no pensaba que su permanencia aislada dentro de la casa la ayudaría a sanar sus heridas psicológicas, por lo que le aseguró a su progenitora que sí irá por ella, y que además compartirá con ella cosas de su vida. Además, le recalcó que ella solo necesitaba crecer, unirse más a su hermana perdonar a su padre y, sobre todo, perdonarse ella misma. Acotó que hoy está más en paz que nunca.

El detalle por el que los internautas están indignados

Pese a que la reconciliación entre madre e hija es algo que todo el mundo quiere, en las redes sociales, los usuarios se mostraron un poco descontentos con este acercamiento, pues afirman que no es genuino, sino que hay intereses de por medio.

Al parecer, Crista accedió a hacerle un video a su hija, pero por dinero a cambio. Eso es lo que se especuló en X: “La mamá obviamente quiere dinerito, porque si realmente aprecia a su hija sabe que esa platica debe ser privada y no por el morbo del público” y “Tremendo rugido de tripas de la mamá de Gala, hace tres meses le estaba vendiendo una entrevista a TV Notas y ahora anda diciendo que la ama. El hambre es canija”.

¿Qué pasó entre Gala y su madre?

Poco antes de que la actriz ingresara al programa, ella y su madre tuvieron una gran discusión en las redes sociales. Estaban distanciadas desde el 2023, pero este año Crista le dio una entrevista a TV Notas, en donde señaló que su hija se había alejado de su lado por su psicóloga y también por culpa de su pareja. Esa fue la razón por la que la había despedido como su mánager.

PUBLICIDAD

Pero, la joven artista no se quedó callada y le respondió a través de un video que colgó en Instagram en el que contó: “Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, que yo tenga ansiedad, Me molesta que ella se haga la víctima cuando aquí la víctima soy yo; Mi mamá está loca, de verdad, mi mamá tiene problemas. Porque no se hicieron las cosas porque ella quería quedarse con mi dinero”.

Ella comenzó en LCDLF sin limar las asperezas con su madre.