“Era oscuro”: reviven desgarradora entrevista de Justin Bieber queriendo proteger a esta famosa ¿De Sean Diddy Combs?

El arresto de Sean Diddy Combs ha destapado las peores atrocidades en Hollywood, provocando que destacadas figuras de la industria de la música y el entretenimiento estén en el ojo del huracán, siendo señaladas de complicidad por los actos que se llevaron a cabo en la mansión del rapero.

Han sido cuatro mujeres las que alzaron la voz contra el rapero de 54 años, entre ellas su expareja Cassie Ventura, quien lo acusó de abuso, violación, tráfico sexual y otros presuntos abusos, entre ellos se ha destapado que en sus fiestas acudían menores de edad, por lo que enfrentaría un cargo más por pedofilia.

Dentro de la investigación que hicieron los agentes de seguridad, hallaron poco más de 1000 botellas de aceite para bebé y casi 800 dildos, sumado a una serie de videos que evidenciarían los actos que se llevaban a cabo en las fiestas que realizaba dentro de su mansión a las que acudió, prácticamente medio Hollywood, como Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Demi Moore, miembros del clan Kardashian, entre otras personalidades destacadas.

Entre los videos se dice que podría existir una cinta que dejaría en evidencia el escándalo sexual de Jennifer Lopez, e incluso la cantante Jaguar Wright, aseguró que Diddy habría vendido a la red oscura un video de Justin Bieber siendo abusado.

Reviven desgarradora entrevista de Justin Bieber tras escándalo de Diddy Combs

Tras desatarse el escándalo de Sean Diddy Combs, la atención se centró en Justin Bieber, quien habría estado bajo la mentoría de Usher, el cantante que habría vivido con el rapero a sus 13 años y reveló: “Vi cosas que no debía haber visto”, razón por la que lo acusan de entregar a uno de los exponentes jóvenes del pop más destacados a nivel mundial.

De esta forma, se revivieron los horrores que Justin Bieber vivió cuando era todavía un adolescente, razón por la que promete convertirse en un padre protector, disfrutando de la llegada de su hijo, Jack Blues, quien nació en agosto pasado. Sin embargo, tras lo sucedido con ‘Diddy’ diversos videos y entrevistas se han revivido, pero fue una la que terminó por romper el corazón del público pues en ella reveló su deseo por proteger a Billie Eilish.

Sean "Diddy" Combs ya era conocido por organizar fiestas locas, con sustancias etc. No era una buena influencia para nadie mucho menos para ningún adolescente.



Justin Bieber realmente merecía más protección. Quizá son estas cosas a las que se refería en el siguiente video.



El entrevistador comienza preguntando a Justin Bieber sobre el momento en el que se cruza cara a cara con Billie Eilish: “Te encontraste cara a cara con Billie Eilish, quien a su manera, pero en una época diferente, lidió con una fuerte exposición, éxito y atención y me pregunto ‘¿Qué estaba pasando por tu mente?’”.

Ante la pregunta, el cantante respondió: “Quería proteger el momento, nunca sabemos cuántas oportunidades vamos a tener con alguien, pero solo deseaba ser un buen ejemplo. Fue oscuro, fue difícil para mí ser tan joven y estar en la industria y no saber a dónde ir y todos los que conoces diciéndome que me aman y te dan la espalda en un segundo. Quiero que ella sepa que puede contar conmigo, si alguna vez me necesita, voy a estar aquí para ella”.

Además, el entrevistador cuestionó a Justin Bieber acerca de si estaba tomando un camino hacia la autodestrucción, a lo que el cantante respondió que sí y que no sabía si seguiría vivo, pues todo era oscuro, posteriormente, se revive un video de Diddy preguntándole: “No me has estado llamando, ni hemos pasado el rato como lo solíamos hacer”.