Catherine Zeta Jones demuestra su seguridad al posar desnuda a los 55 años

Solos unos tacones complementaron la figura escultural de la actriz de Hollywood, Catherine Zeta Jones. A sus 55 años, no solo posó desnuda, sino que lo compartió con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram como parte del regalo para su esposo, el también actor Michael Douglas, quien cumplió 80 años.

PUBLICIDAD

La celebridad admitió que su creatividad ya no daba para más y optó por obsequiarse en cueros, demostrando además su gran seguridad, autoestima y buen sentido del humor. La imagen la divulgó este miércoles 25 de septiembre y que acompañó con una singular leyenda.

“¡Con mi traje de cumpleaños! Después de más de 25 años compartiendo mi día de cumpleaños con mi esposo, ¡me estoy quedando sin ideas de regalo! Esta es la opción de regalo dos, las pelotas de golf son la opción uno... obvio 🤣”, escribió Catherine.

A las celebridades Michelle Pheiffer, Alec Baldwin y Salma Hayek les encantó el detalle. Pero, esto no fue todo lo que hizo la actriz, pues además de las pelotas de golf, también llevó a su amigo Bono, de la agrupación U2, para que le cantara el “Feliz cumpleaños”.

“Gracias a ti, a mi familia y amigos y a mi maravillosa familia del miércoles @wednesdaynetflix por hacer mi cumpleaños tan maravilloso. ¡Y a Bono! Para bien,.... ser Bono y hacerlo excepcional ♥️🙏🏻♥️ " así lo compartió en sus redes sociales. Douglas, la besó con gran cariño.

Pero, el cuerpo de la actriz no fue lo único que acaparó la atención de los internautas, sino también su grandiosa voz. Aunque no todo fue bien recibido, ya que algunos criticaron que se mostrara como Dios la trajo al mundo: “¿Alguien tiene alguna clase? Publicando esto en internet”, “Lo siento, pero estas fotos me parecen vulgares y sin clase”, y “Tiene dos hijos adultos, ¿cómo se siente su hijo al ver esta foto?”, le escribieron algunos internautas.

¿Cómo nació el amor entre Catherine y Michael?

El actor Antonio Banderas fue el artífice de este romance que ya tiene un cuarto de siglo y al que no le auguraban mucho tiempo. El español organizó una cena en el Festival de Deauville, uno de los más prestigiosos de los realizados en Francia, fue allí donde Michael se atrevió a lanzarle un comentario y más tarde se convirtió en realidad.

PUBLICIDAD

“Seré el padre de tus hijos”, fue la frase que dio inicio a esta relación, aunque al inicio no le agradó para nada a la actriz. Era 1998, pero luego Catherine cambió su parecer y comenzaron a verse a escondidas, porque él era súper reconocido, además de la diferencia de edad: 25 años. Solo pasó un año para se que juraran amor eterno, y antes de que acabara el milenio se comprometieron y estaban esperando a su primer hijo.

En el año 2000 concretaron la boda, en una fiesta que salió 1,5 millones de dólares. Su luna de miel, en cambio, fue austera. Se recluyeron en un departamento de Nueva York para criar a su recién nacido hijo, Dylan Michael. Diez años más tarde, ella lo apoyó en su cáncer de garganta.