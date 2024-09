"Amiga date cuenta": Advierten a Niurka sobre su pareja por esta acción.

La controversia siempre ha formado parte de la vida de la actriz cubana Niurka Marcos, quien ahora está gozando de la oportunidad que le dio Cupido. Se dio una nueva oportunidad en el amor y desde hace varios meses está saliendo con un hombre menor que ella, lo que desató la polémica.

A inicios de agosto, Marcos presentó a su nueva pareja. “Ups, nos llegó el amor. Contigo sí o sí”, fue la leyenda que usó para presentar en sus redes sociales a Bruno Espino, quien se define como “El príncipe”, se desempeña como modelo, bailarín y actor.

Niurka Marcos y su pareja Niurka Marcos oficializó su relación con el bailarín Bruno Espino, quien es 20 años menor que ella, por lo que se ha llevado todas las críticas. (Instagram @niurka.oficial @bruno_espino07)

Ella sabía que desataría la crítica, pues muchos afirman que él se aprovechará de ella, por lo que salió en defensa de su “media naranja”. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, manifestó: “Yo no busco nada, mis santitos me lo pusieron, me lo trajeron especial para mí. Tienen que ver nuestras pláticas qué lindas son. Es Sagitario, como yo (...) ¡Que viva el amor!, que vivan los momentos hermosos que nos da la vida, que aprovechemos, abracemos mucho y nos aferremos a los momentos especiales”.

Poco se sabe de él y de cómo se conocieron, pero reafirmó que se siente muy feliz en esta nueva etapa de su vida.

Niurka presume a su novio, pero le advierten que tenga cuidado

La nueva pareja no duda en usar las redes sociales para demostrar la pasión que hay entre ellos. Han publico imágenes en un jacuzzi, también compartiendo en un viaje a la playa y en diversos eventos en los que ella ha participado.

Pero, este jueves 26 de septiembre, la vedette publicó un corto video en el que muestra cómo Bruno le está planchado el cabello para una entrevista que ella tenía el día anterior, pero esto recibió un sin fin de comentarios poniendo en duda los gustos del hombre, quien es 20 años menor que ella.

“Mi amor, ¿qué haces? le preguntó, mientras él le pasaba la plancha sin cesar por un mechón de cabello de su ponytail. Él le respondió: “Te estoy poniendo más hermosa de lo que eres. Más bella y hermosa...Soy todo en uno”. Ella lo halagó: “Para que entiendan por qué lo amo. Eres un talento, mi hombre. Traigo estilista incluido. Te amo mi amor, te amo bebé”.

La caja de comentarios se llenó de señalamientos hacia la pareja: “Amigaaaa, date cuenta 😂”, “Ella tiene voz de hombre y él tiene voz delicada 😂”, “A ella le gustan así, para mantenerlo”, “Él tiene una cara de gay”, “¿Sugar mommi”, “Ganándose todo lo que le está dando 😂” y “Una hermana más”. La vedette no ha respondido a los cuestionamientos, pero es posible que no tarde en hacerse sentir, ya sea con un video o una foto.