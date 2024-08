¿Quién es ‘el príncipe’?, el nuevo novio de Niurka Marcos

La famosa vedette cubana, Niurka Marcos, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar un nuevo romance y, a pesar de no haber ofrecido muchos detalles sobre su relación, presentó al hombre que ha logrado conquistar su corazón.

El pasado jueves 1 de agosto, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’, confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que está enamorada, compartiendo un significativo video en donde aparece junto a su actual pareja, acompañado de la frase: “Ups, nos llegó el amor. Contigo sí o sí”.

Tras la publicación, muchos de sus seguidores se han preguntado quién es su nueva conquista, por lo que ahora te contaremos de quien se trata.

¿Quién es Bruno, el nuevo novio de Niurka Marcos?

En la misma publicación realizada por Niurka Marcos, se encuentra etiquetado el hombre que tiene por nombre Bruno, mejor conocido como ‘El Príncipe’, por lo que ahora, se sabe un poco más sobre su vida.

Según la descripción de su cuenta, en donde tiene más de 4 mil seguidores, el joven se destaca como bailarín, modelo y actor, esto se hace notar gracias a las imágenes que comparte a diario en donde se ve realizar sus actividades cotidianas.

Asimismo, también se puede observar una fotografía junto a Niurka en donde confirma su romance, ya que ambos aparecen en su reciente cita en un bar.

Cabe resaltar que, por el momento se desconocen más detalles sobre la vida privada del joven, por lo que no se sabe con exactitud su edad o si tiene alguna otra ocupación.

La reacción en redes sociales

Luego de que Niurka Marcos confirmara su nuevo romance, los usuarios en redes sociales no demoraron en reaccionar y, mientras unos celebraron que la famosa se dé una nueva oportunidad en el amor, otros se lanzaron en contra del joven, ya que piensan que solo se aprovecha de la popularidad de Marcos.

Sin embargo, a pensar de todas las opiniones, Niurka no demoró en dar su respuesta: “Yo no busco nada, mis santitos me lo pusieron, me lo trajeron especial para mí. Tienen que ver nuestras pláticas que lindas son. Es Sagitario, como yo (...) Que viva el amor, que vivan los momentos hermosos que nos da la vida, que aprovechemos, abracemos mucho y nos aferremos a los momentos especiales”.