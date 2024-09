“¿Una bolsa de basura?” Thalía asistió a desfile de Dior en París y este detalle de su look se robó la atención

Muchas famosas están brillando en la Semana de la Moda en París, ya sea participando en los desfiles de moda como de invitadas y entre ellas tenemos a Belinda, Samadhi Zendejas y hasta Thalía.

La cantante mexicana estuvo como invitada en el desfile de Dior en París y se robó la atención de miles con su look y por otro detalle.

Thalía asistió al desfile de Dior llevando un look “total black” de cuero en tono negro compuesto por una blusa de mangas largas y abullonadas, minifalda plisada, maxibotas y una bolsa pequeña.

Sin embargo, en redes muchos aseguran que parecía que se puso una “bolsa de basura”, aunque se veía muy fashion y moderna.

Además, la famosa se consiguió con muchos fans en las calles de París quienes la reconocieron por su icónico papel en la novela Marimar y se tomaban fotos y videos con ella, mostrándose muy emocionados.

“Por qué se puso una bolsa de basura”, “muy linda pero se ve terrible con ese look de cuero”, “Da gusto ver cómo reconocen y admiran a una artista Mexicana en París!!!”, “Las marias traspasando fronteras ❤️”, “anda vestida de bolsa de basura?”, “MariMar Original!! ternurita 🥰 ella es orgullosamente mexicana”, “Más famosa marimar que la Thali😂”, “burlense de su look y lo que quieran pero ella es amada en todas partes”, y “que triste que siempre son los mexicanos que critican a mexicanas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, la mexicana presumió su look con orgullo y escribió “Aunque hay quienes no disfrutan de este proceso, a mí me ENCANTA. Me fascina seleccionar los vestuarios junto a mi equipo, escoger los accesorios perfectos, coordinar el peinado, el makeup... todo! La moda realmente es una gran inspiración para mí. Thanks @dior @diorbeauty for having me! ☺️✨ #DiorSS25″.

Aunque la famosa es cantante, siempre está muy involucrada con la moda y genera polémica con sus looks que algunos aman y otros odian, pero siempre dan de qué hablar y tiene mucho estilo y glamour.