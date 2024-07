“Está plana”, Thalía se muestra en bikini y al natural en la playa a sus 52, pero la critican por este detalle

Thalía es una de las cantantes más famosas y exitosas de México, que a sus 52 sigue triunfando como nunca, sacando nuevos temas y colaboraciones.

A sus 52 la famosa luce como de 30 y deja claro que su edad no le impide seguir trabajando en lo que ama, además que se muestra cada vez más hermosa en redes.

Sin embargo, es una de las cantantes que recibe críticas constantemente por su actitud, looks, físico y demás y recientemente se convirtió en blanco de críticas.

Thalía se muestra en bikini y al natural en la playa a sus 52, pero la critican por este detalle

Thalía compartió unas fotos en su cuenta de Instagram donde aparece en bikini en la playa y al natural, sin una gota de maquillaje a sus 52 y con un sombrero de paja.

La famosa escribió “Amo la letra de esta canción. Aunque la compuse hace años, su historia sigue siendo relevante para mí. Porque este viaje llamado vida, se trata de vivir en el presente, de ser feliz y de apreciar cada persona cosa y situación, ya que de alguna manera todo está diseñado para sacar lo mejor de ti. 💖”.

Aunque encantó a muchos de sus fans, otros usuarios la criticaron por un detalle, y es que aseguran que luce muy “plana” de busto, por lo que dicen que se le ha pasado la mano al bajar de peso.

Desde hace meses se ha visto a la cantante y actriz mexicana más delgada, y esto no le parece a muchos de sus seguidores, quienes indican que se veía mejor antes.

“Ya se le pasó la mano con el ozempic”, “ya no bajes más de peso Thalía”, “se le desaparecieron las chichis”, “uy ya está plana por delante, que no baje más de peso”, “ella se ve muy bien, pero está muy delgada”, “si adelgaza más se va a desaparecer”, “ya no hay chichis, está súper plana”, “pobre Thali, a dónde se le fue todo”, y “no mi Thali ya no bajes más”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Thalía La cantante presumió su figura a sus 52 pero aseguran que luce muy delgada (@thalia/Instagram)

Aunque la acusan de usar Ozempic para adelgazar, como a otras famosas como Kim y Khloé Kardashian y Jennifer López, se sabe que la mexicana siempre cuida su figura con una dieta estricta y una rutina de ejercicios en la que no falla ni un día.

Por otro lado, aseguran que “como siempre”, se le pasó la mano con los filtros para disimular las arrugas y verse más juvenil, pero, aunque la critiquen y la ataquen, la famosa siempre se muestra hermosa y feliz.

Además, la famosa siempre sabe cómo vestirse y encanta con cada look sexy y moderno que lleva a sus 52 con los que luce como de 20, demostrando que es la reina de la moda.