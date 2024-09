Jennifer López y Ben Affleck están en pleno proceso de divorcio tras dos años de matrimonio, algo que los ha afectado no solo a ellos, también a sus hijos.

Hace unas semanas la expareja se reencontró durante un almuerzoen el Polo Lounge del hotel Beverly Hills, en Los Ángeles, en el que también asistieron sus hijos Samuel, Fin, Emme y Max, y se les vio felices y tranquilos, desatando sospechas de reconciliación.

Sin embargo, el proceso de divorcio continúa, pero parece que los famosos no quieren estar alejados y han tomado una decisión muy importante.

¿Volverán a estar juntos? Ben Affeck y Jennifer López no quieren alejarse y toman esta decisión

Un divorcio siempre es una situación muy difícil y cada persona decide cómo afrontarlo, y generalmente nunca es de forma positiva, ni manteniendo mucho contacto con la persona de la que te divorcias.

Sin embargo, Jennifer López y Ben Affleck han tomado una drástica y sorprendente decisión y es que quieren seguir siendo amigos y manteniendo el contacto, especialmente por sus hijos.

“Ellos quieren demostrarles a los chicos que las cosas son amigables. Quieren seguir siendo amigos. Aún hay mucho amor ”, dijo una fuente cercana a la revista People.

Esto explica por qué se han reencontrado a pesar de no haber pasado el cumpleaños de ella juntos, dejando claro que seguirán viéndose y pasando tiempo con sus hijos, pues ellos se tienen un gran cariño y lograron una importante conexión.

Así, demuestran que son personas maduras y no como otros famosos y otras personas que se han lanzado indirectas y hasta insultos públicamente o por redes.

“Aquí aún hay amor, capaz ni se divorcien”, “puede que estos dos sigan juntos”, “a mí me huele que no se van a divorciar”, “no entiendo por qué se siguen viendo”, “ahora resulta que después que ella andaba indignada ahora quieren ser amigos”, “me parece que estos van a seguir unidos”, y “como que ya no se quieren divorciar”, son algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, el divorcio sigue en pie, solo que ahora lo harán de la forma más amistosa y tratarán de seguir en contacto por los hijos de cada uno y por ellos mismos.