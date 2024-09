Jennifer López es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas que está pasando un momento difícil en su vida personal.

Y es que la famosa se encuentra atravesando por un divorcio con Ben Affleck tras dos años de matrimonio y eso la tiene devastada, y a sus hijos Max y Emme también.

Y es que sus gemelos son muy unidos a los hijos de Ben y Jennifer Garner, Samuel, Fin y Violet, por lo que esta separación les ha afectado mucho.

Sin embargo, la famosa se ha esforzado por tratar que a sus hijos no les afecte tanto su divorcio y ha tratado de seguir en contacto con los hijos de su ex, para que su relación siga como antes.

“Se ve más feliz que con su mamá”, hija de JLo reaparece con hija de Ben Affleck bailando y sorprende

A muchos les ha preocupado cada vez que Jennifer López aparece con su hija Emme, pues la adolescente siempre luce muy seria y siempre lleva unos audífonos.

Sin embargo, recientemente la joven fue captada con la hija de Ben, Fin, en un momento muy divertido en la calle, y sorprendió lo feliz que lucía.

Emme y Fin fueron captadas bailando y brincando, sacando sus mejores pasos como nunca se le había visto y esto encantó a muchos fans.

“Wow que feliz se ve, que linda”, “se ve más feliz que con su mamá que cosas”, “esa niña necesita amor y atención y con su madre no la tiene”, “que bueno verla así, siempre luce muy seria y no se ve feliz pero por primera vez sonríe”, “wow hasta sacó los pasos prohibidos jaja”, “que feliz se ven las dos, me encanta por ellas”, “esas chicas se necesitan una a la otra, que lindo momento”, y “amo que se diviertan juntas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Desde que la relación de Jennifer López y Ben Affleck comenzó Fin y Emme tuvieron una gran conexión y siempre se han mostrado muy unidas, y ahora que la relación de sus padres terminó, siguen de igual forma, demostrando que son hermanas de corazón.

Lo mejor de todo es que Ben y JLo se están esforzando para que sus hijos no pierdan esa gran relación que habían construido y la famosa hasta ha salido con los hijos de Ben, dejando ver que los aprecia de verdad y aunque ellos terminaron, siguen unidos y con mucho amor.