Marjorie De Sousa es una de las actrices venezolanas que está triunfando en México y ha destacado en diferentes telenovelas por su gran talento.

La desalmada, Amores verdaderos, El conde: amor y honor y Gata salvaje han sido algunas de las novelas donde ha destacado con sus personajes y recientemente se encuentra grabando una serie de Vix junto a Maribel Guardia, Laura Flores y Lucía Méndez que lleva por nombre Cómplices.

Aunque la famosa se encuentra muy activa y además, es una gran mamá, reveló recientemente un problema de salud que la aquejaba y por el que hizo un gran cambio en su vida y en su físico.

Marjorie De Sousa se une a otras famosas y se retira los implantes de senos por esta razón: así luce ahora

A través de sus redes, Marjorie De Sousa sorprendió a sus seguidores al revelar que se quitó sus implantes de senos por los problemas de salud que le estaban causando.

La venezolana confesó que los implantes le estaban generando hinchazón, migrañas, y hasta llegó a perder la vista un tiempo por ellos, por lo que tomó la decisión de quitárselos hace tres meses.

“Hace unos meses decidí explantarme, quiero compartir con ustedes esta información, ya llevo tres meses que me explanté me siento muy feliz de haber tomado esta decisión, no lo hacía por miedo”, destacó.

Y sobre los problemas de salud que presentaba explicó “comencé en el 2008 con una migraña y una inflamación en mi cara y empecé a darme cuenta, después de ser mamá que las migrañas eran peores. Me hacía examen de los ojos y no tenía nada, en una grabación perdí la visión y volví a ver al médico de los ojos y no tenía nada (…) Este ojo completamente cerrado, pegado, el cuello era un ardor y picazón, me la pasaba enferma, me volvía alérgica a todo, no me podía parar de la cama, no podía ir a grabar, era una cosa muy rara”.

La famosa contó que luego de la operación se ha sentido mucho mejor y ha demostrado cómo luce, presumiendo unos pechos más pequeños, pero naturales, que la tienen muy feliz.

“Me siento activa, con más ánimo, desde que me las quité no se me han vuelto a hinchar mis pies, decidí dar el paso y no me arrepiento para nada”, destacó.

Marjorie se une a otras famosas como Michelle Renaud, Carmen Aub y Romina Marcos, quienes sufrieron estos mismos problemas de salud, o muy similares, y también decidieron quitarse los implantes, y ahora están más felices que nunca, dando una gran lección.

Además, Marjorie envió un poderoso mensaje a todas las mujeres. “Si hay algo que te está haciendo sentir incomoda escúchalo”.