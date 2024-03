“Falta de respeto”, las fotos de Marjorie De Sousa y Erika Buenfil en funeral de Nicandro Díaz que indignan

El pasado 18 de marzo falleció el famoso productor mexicano Nicandro Díaz luego de sufrir un accidente en una moto junto a su pareja.

Aunque al principio estaba en la clínica y pidieron donaciones de sangre, horas más tarde falleció, dejando un gran vacío en el mundo del espectáculo mexicano.

Fueron miles los actores y actrices que expresaron su dolor y consternación a través de las redes, desde Laura Flores hasta Sebastián Rulli y Eiza González.

Recomendados

Y este jueves se llevó a cabo el funeral, además de una misa y homenaje al productor en Televisa San Ángel, y muchos famosos asistieron y se mostraban devastados como Aracely Arámbula y Yadhira Carrillo.

Critican a Marjorie De Sousa y Erika Buenfil por tomarse fotos en funeral de Nicandro Díaz

Algunas celebridades decidieron darle el último adiós a Nicandro Díaz a través de sus redes y compartieron unas fotos que se tomaron en el funeral junto al cuadro del rostro del productor.

Una de ellas fue Marjorie De Sousa quien escribió “Por siempre tus Ripoll 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 te amamos ❤️❤️ y que bueno que pude decírtelo en persona muchas veces ❤️❤️por siempre mi @nicandrodiazof ESOOOOOOO como siempre decías 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻 luz infinita para ti mi Nic te amo”, junto a unas fotos en la que posaba sonriendo junto al cuadro del productor.

Marjorie De Sousa La actriz fue criticada por posar sonriendo en funeral de Nicandro Díaz (@marjodsousa/Instagram)

Otra fue la actriz Erika Buenfil quien escribió “vuela alto”, junto a una foto en la que posaba frente al cuadro y el féretro de Nicandro Díaz.

Esto desató indignación en las redes, pues a mucho les pareció “desubicado”, “irrespetuoso” y “fuera de lugar” que se tomaran estas fotos sonriendo en el funeral.

“Y por qué se ríen no entiendo 😢”, “Pues si.. Me parece de muy mal gusto que la gente tome fotos de un velorio o entierro.. Eso debería de ser PROHIBIDO en todo el mundo”, “La sousa se le olvidó que estaba muerto y ella estaba muerta de la risa que horror y en la otra foto se acordó 😂😂😂”, “La verdad para mi es falta de respeto para las personas que de verdad sienten dolor y que si están de luto !”, y “Eso no es para ir a posar como que estuvieran en un lugar de paseo, que desubicadas estas mujeres”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Ante esto, Marjorie De Sousa se defendió y aseguró que el productor quería verla sonriendo y feliz. “Para los que se preocupan de la sonrisa, EL NOS QUiIERE VER ASÍ 🙌🏻SONRIENDO Y FELICES ASÍ QUE ESA SONRISA SE LA DEDICAMOS CON TODO NUESTRO AMOR”.