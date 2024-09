Maluma y su novia combinan looks de jeans y camisa, pero a ella la critican por este detalle

Maluma es uno de los cantantes colombianos más famosos y exitosos que además se ha dedicado a formar una familia con su novia, Susana Gómez.

El cantante dio la bienvenida a su hija París el pasado 10 de marzo y desde entonces se ha dedicado a compartir su vida como papá y ha dejado ver más de su novia a quien al principio mantuvo oculta.

La joven lo ha acompañado en cada momento de su vida, sus triunfos, sus emprendimientos, y hace meses lo acompañó a un importante desfile de moda donde, aunque brilló, la criticaron por su vestido.

Maluma y su novia combinan looks, pero a ella la critican por este detalle

Ahora la han vuelto a criticar por su más reciente look en una publicación que hizo Maluma donde se ve que llevan atuendos combinados.

“La vida últimamente 🌸 🙏🏼”, escribió el colombiano en la publicación donde se ve montando a caballo junto a su novia llevando jeans, camisa blanca, sombrero, cinturón negro y botas.

La joven llevó el cabello suelto y se veían compenetrados y enamorados pero a ella la criticaron por una razón y es que aseguran que no tiene estilo propio, pues se viste acorde a su novio y cuando no van combinados, igual sus looks no son bien recibidos.

“Pero esta chica no tiene estilo propio”, “muy bonita su novia, pero debería vestirse mejor”, “Susana es hermosa pero que contrate a un estilista”, “por favor que alguien le diga cómo vestir mejor”, “cuando no va combinada con Maluma tampoco viste bien”, “ella es muy linda pero no se sabe vestir”, “siempre tiene que ir vestida conforme al novio”, y “chica deberías ser independiente y no vestir lo que tu novio te diga, ten estilo propio”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchas veces han alabado la belleza natural de Susana, y hasta su figura tras tener a su hija, siguen criticando su estilo y sus looks, pero ella demuestra que se viste como más cómoda se sienta y aunque a los demás no les guste, a ella sí y es lo que importa.