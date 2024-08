Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas y también de las más polémicas y criticadas debido a su físico, pues la famosa se ha sometido a algunos retoques para lucir joven y una figura espectacular.

Aunque ella lo ha negado, los cambios físicos son evidentes, pues actualmente luce muy diferente a como lucía cuando comenzó el famoso reality Keeping up with the Kardashians.

Sin embargo, no importa de la forma que sea, a sus 43 años la socialité se ve increíble y parece de 20 o 30, disimulando su edad, pero esto no hace que la critiquen menos.

“Una hermosa y la otra parece zombi”, novia de Maluma y Kim Kardashian se muestran sin maquillaje y las comparan

Kim Kardashian se despojó del maquillaje y de los filtros que siempre usa en redes, para mostrarse al natural recientemente en una foto con sus hijos, dejando ver su lado más real y de mamá.

La famosa compartió una foto en la cama con tres de sus cuatro hijos, Chicago, Saint y Psalm, y se mostró sin una gota de maquillaje, mostrando sus ojeras con orgullo.

Sin embargo, le llovieron las críticas y hasta aseguraron que lucía como “zombi” , a diferencia de la novia de Maluma, quien recientemente posó al natural y se llevó los halagos.

Maluma compartió unas fotos de una romántica cita con su novia, Susana Gómez, donde lucía muy sencilla, con un vestido corto, sencillo y lindo, el cabello recogido y mojado, sin arreglar, y sin maquillaje, y la alabaron por su belleza natural.

Maluma La novia del cantante fue alabada por mostrarse real y al natural (@maluma/Instagram)

“Una hermosa al natural y la otra parece zombi”, “Kim aprende de la novia de Maluma que sí es linda sin hacerse nada”, “Susi es el vivo ejemplo de que no tienes que hacer nada ni operarte ni ponerte toneladas de maquillaje para lucir hermosa”, “qué diferencia, la que es bella hasta al natural deslumbra”, “Susana no es como Kim, no necesita de filtros ni operaciones para verse hermosa al natural”, y “muy linda la novia de Maluma sin maquillaje”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No solo a Kim la han criticado por su físico y transformación, a sus hermanas también, especialmente a Khloé y Kylie, quienes dicen que cambiaron su rostro por completo y las acusan de usar mucho bótox.