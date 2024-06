“¿Por qué ahí ese bigote?”: Kim Kardashian luce irreconocible en look de infarto y la tunden por este motivo

La socialité recibió críticas y burlas por este look compartido en sus redes

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas y exitosas, que, aunque también es de las más polémicas, ha logrado callar a muchos con sus empresas y negocios y hasta con sus dotes como actriz.

El año pasado debutó como actriz en la serie American Horror Story y cada vez tiene más proyectos. Sin embargo, no deja de ser blanco de críticas.

Recientemente ha compartido en su Instagram algunos looks que la han convertido en blanco de ataques y hasta burlas en redes.

Kim Kardashian luce irreconocible en look de infarto y la tunden por este motivo

Kim Kardashian compartió unas fotos de un look “extraño” compuesto por unos shorts en tono nude con una blusa sin mangas, en tono beige, marrón y blanco.

Este atuendo lo complementó con pantimedias, tacones transparentes, el cabello platinado suelto y liso, sin maquillaje, pero algo llamó la atención.

Y es que la blusa tenía una especie de vellos en la zona inferior, lo que desató las burlas . “¿Por qué parece una pista de aterrizaje VJ perfectamente manicurada?”, “¿por qué ahí ese bigote, no entiendo”, “Eres preciosa, pero ese atuendo es horrible”, “Kim, necesitas una siesta chica”, “ese mostacho en esta zona es tan extraño, todo en ella es extraño, nada tiene sentido”, “¡Sí! y una marca de patinaje por el medio 😂”, y “¿Kim qué te está pasando, estás bien? Me preocupas amiga”, fueron algunas de las reacciones en la imagen.

No es el único look “extraño” de la famosa que ha sorprendido, pues antes de este look, la famosa compartió unas fotos en las que llevaba unos leggins, con blusa con transparencias en tono nude, y unas trenzas extrañas en su cabello.

Muchos aseguran que se está pareciendo a la esposa de Kanye West, Bianca Censori, quien suele llevar looks “extraños” en estos tonos, y es que aseguran que la famosa tenía un estilo muy chic, y ahora se ve “rara” y hasta parece “cansada” con el cabello rubio, que dicen que no le favorece, por lo que le piden que vuelva a su estilo de hace un año.