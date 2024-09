“Se ve terrible”, Blake Lively reaparece tras polémica y la critican por este detalle en su look

La actriz fue criticada por su look y algo en particular de su físico

Blake Lively ha vivido momentos difíciles tras el estreno de su reciente película Romper el círculo y es que, aunque ha sido un éxito, se ha visto envuelta en polémica.

Y es que la película se trata de una mujer que sufre violencia doméstica, un problema real y muy serio que afecta a muchas mujeres, pero aseguran que la famosa quiso vender la película como algo romántico, llevando atuendos floreados y dándole un sentido que no tiene.

Además, se dice que tuvo problemas y desencuentros con su coprotagonista Justin Baldoni, y luego de eso revivieron algunas entrevistas donde la acusan de haber sido “grosera”, por lo que su reputación e imagen no han pasado por su mejor momento.

Luego de esto, la famosa se ha alejado de las redes y llevaba días sin ser captada en público hasta que recientemente reapareció junto a su esposo, Ryan Reynolds.

“Se ve terrible”, Blake Lively reaparece tras polémica y la critican por este detalle

Blake Lively fue captada este miércoles junto a su esposo, el también actor, Ryan Reynolds e iban tomados de la mano mientras paseaban por Nueva York.

Los famosos se veían felices y tranquilos, pero a la actriz la criticaron por su look, pues llevó unos jeans anchos desteñidos y una camiseta negra, pero especialmente criticaron un aspecto en particular , su cabello.

Y es que muchos dicen que no se ve un cabello cuidado, a pesar de haber lanzado una línea de cabello recientemente, por lo que la han criticado.

“El hecho de que ella tenga una marca de cuidado del cabello es una locura. Su cabello siempre se ve terrible”, “Su cabello NO es metas de cabello... para alguien con una línea de cuidado del cabello”, “Ella no tiene un cepillo para el pelo jajaja nunca la he visto sin el pelo encrespado”, “Con este cabello se ve barato”, “se ve terrible, y ese look espantoso”, “dónde habrá dejado las flores, ahora viste oscuro”, y “debería más cuidar su cabello, no da buena imagen a su línea de cabello”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa se ha refugiado en su esposo, su familia, y sus amigos, en medio de esta polémica, y algunos medios aseguran que el famoso actor estaría dispuesto a gastar millones en salvar la reputación de la actriz, pero en redes se han dedicado a destruirla y lo culpan a él también de haberse “entrometido” en la película para sobresalir.