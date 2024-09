“No le hagas eso a tu hijo”, Sherlyn publica tierno video con André, pero este detalle indignó y fue criticado

Sherlyn es una de las actrices más destacadas de México que ha participado en novelas como Clase 406, Amores verdaderos y Una familia con suerte.

Actualmente se ha desempeñado como conductora y se ha dedicado también a su hijo, André, quien es su vida y a quien tuvo sola, por medio de la inseminación artificial.

A través de sus redes la actriz deja claro que su hijo, sus padres, hermana y sobrino son su mayor prioridad y por eso constantemente lleva de viaje y paseo a su hijo, coleccionando grandes momentos y creando un vínculo muy especial con él.

Sherlyn publica tierno video con su hijo pero este detalle indignó y fue criticado

Sherlyn se encuentra de viaje con su hijo André y sus padres en Praga y ha compartido fotos y videos de este familiar y hermoso viaje.

Recientemente compartió un video en el que salen todos y escribió “¿Como pagarles? Creo que aunque les digo muchas veces que los amo , nunca será suficiente para el grado de amor y agradecimiento que tengo por ser su hija y que mi hijo los llame abuelos. Mis papás, mi privilegio, mi orgullo y mi gran honor”.

Sherlyn La famosa fue acusada de pintarle el cabello a su hijo André (@sherlyny /Instagram)

Sin embargo, un detalle de su hijo se robó la atención y comenzaron a criticarla y se trata del cabello del pequeño, que aseguran que la mexicana lo pinta para que luzca más claro.

“Perdón pero que mal que le pintes el pelo al niño 😮😮😮”, “eso no se hace, cómo lo pones en peligro así”, “Neta le pintaste el cabello a tu niño😮”, “eres muy buena mamá, pero eso de pintarle el pelo a tu hijo sí está mal, debes quererlo como es”, “acepta a tu hijo como es, no entiendo por qué siempre le pintas el pelo es solo un niño”, y “por favor ya no lo hagas, no le maltrates su pelo así”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, la famosa aclaró todo a través de sus historias y dejó claro que no le pintó el cabello a su hijo, explicando la razón por la que luce más claro.