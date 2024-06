Sherlyn muestra cómo fue el extravagante cumpleaños de su hijo, pero este detalle se robó las críticas

Sherlyn no solo es una de las grandes actrices de México, sino que ha dejado claro que es la mejor mamá y ha combinado muy bien la maternidad con su carrera en la televisión.

La famosa se convirtió en madre a través de la inseminación artificial, y no ha dicho quién es el padre de su hijo, pues decidió ser madre soltera y lo lleva muy bien gracias a la ayuda que también tiene en su familia.

La actriz ha salido adelante con su hijo y a través de redes deja ver lo mucho que el pequeño André y lo feliz que es, y recientemente le festejó su cumpleaños número 4.

Sherlyn muestra cómo fue el lujoso y extravagante cumpleaños de su hijo, pero este detalle se robó la atención

A través de las redes, Sherlyn compartió fotos y videos del extravagante cumpleaños de su hijo André con temática de Mickey Mouse.

En las fotos se ve que estuvieron grandes amigos y por supuesto la familia de la actriz mexicana como sus padres, hermana, y su sobrino, quienes se veían plenos y felices.

Hubo globos, mesa, pastel, todo con temática de Mickey y todo se veía hermoso p ero un detalle se robó la atención y es que aseguran que la actriz le pintó el cabello a su hijo.

En todas las fotos y videos han criticado a Sherlyn pues le recriminan que le haya pintado el cabello a su hijo, pues luce más claro que antes.

“Porque le pintaste su cabello 😂😂”, “wow está muy chiquito para que le pinten el cabello”, “Por qué le pintan el cabello al niño 😢 así no estaba”, " así no estaba y se ve en las fotos anteriores el cabello se le ve oscuro”, “muy lindo todo pero no entiendo por qué le pintaste el pelo a tu hijo”, “qué peligro que le pintes el cabello a tu pequeño”, y “no entiendo por qué no dejarlo con su pelo natural”, fueron algunas de las críticas en redes.

Sherlyn La famosa fue criticada por supuestamente pintarle el cabello a su hijo de 4 años (@sherlyny/Instagram)

Hasta ahora la famosa no ha respondido a las críticas, aunque no es la primera vez que la atacan por algo relacionado a su hijo y ella siempre sabe cómo defenderse o ignorar, dejando claro que es una gran madre y que su hijo es un niño sano y feliz.