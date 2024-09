Hija de Camilo y Evaluna les suplica salir en video pero no la dejan y los llaman “ridículos” por esta razón

Camilo y Evaluna son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con sus dos hijas Índigo y Amaranto.

A través de redes los famosos comparten parte de su vida, pero hasta ahora han decidido no mostrar el rostro de sus dos hijas para protegerlas.

Desde que su primera hija Índigo nació, la pareja ha sido muy criticada por no mostrar el rostro de la pequeña, pero ellos han explicado la razón por la que no lo hacen y es que respetan su decisión e individualidad.

“Qué ridículos”, hija de Camilo y Evaluna le pide salir en video y ellos no la dejan y los critican por esta razón

Sin embargo, recientemente Camilo y Evaluna compartieron un video en el que su hija Índigo de dos años les suplica salir en el video y hasta llora y ha generado críticas.

Y es que dicen que los famosos habrían asegurado que cuando su hija quisiera mostrar su rostro y aparecer en sus redes, ellos se lo permitirían, pero ahora que ella suplicó salir, no la dejaron.

“Tenemos una situación y es que Índigo quiere salir en todos los videos de Camilo y Evaluna”, dice Camilo, y su hija le pide salir en el video a lo que él le responde “un poquito más grande y vas a salir en todos los videos de Camilo y Evaluna cuando tú decidas, pero ahorita no, te amo mi vida”.

Ante esto, la pequeña le dijo a sus padres que ya es grande y hasta se puso a llorar, pero Camilo le dijo con mucho amor “Lo que pasa es que tú no estas entendiendo muchas cosas, tú vas a tener toda la vida para salir en Camilo y Evaluna”.

Índigo no se quedó con esa respuesta de su padre y ante el llanto e insistencia de la pequeña le dijeron que apareciera y mandara un saludo, pero ellos paralizaron el video y no permitieron que se viera su rostro, solo que se escuchara su voz.

“Si son ridículos, habían dicho que cuando ella quisiera salir la dejarían y ahora que hasta llora, no la dejan”, “no entiendo por qué no la dejan salir si la niña hasta se lo ruega”, “no saben ya cómo ocultar a la niña aunque ella quiere salir”, “estos son de los más ridículos, para qué dicen algo si no lo van a hacer”, y “sigan ocultándola y después la captan los paparazzis”, fueron algunas de las críticas que recibieron.

Sin embargo, muchos los defendieron y aseguran que hacen lo correcto en proteger a su hija hasta que sea mayor de edad y decida, conscientemente si quiere aparecer en los videos y mostrar su rostro, y no a esta edad en la que no sabe lo que hace, por lo que claramente son sus padres quienes deben decidir y protegerla.