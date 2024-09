“Es más inteligente que Hailey Bieber”, Selena Gómez revela lo que no cambiaría al casarse y le aplauden

La cantante dejó claro que por más que ame a su novio, no cambiaría esto si se casan

Selena Gomez está viviendo su mejor momento tanto en su vida personal como profesional y es que después de mucho tiempo, halló al hombre indicado.

PUBLICIDAD

La famosa tiene una sólida relación con el productor musical Benny Blanco, a quien conocía desde hace años pero con quien comenzó una relación hace un año.

La actriz, quien se encuentra promocionando su nueva película Emilia Pérez, habló de su nueva relación en una entrevista con Vanity Fair, y habló de los posibles planes de boda.

“Es más inteligente que Hailey”, Selena Gómez asegura lo que no cambiaría al casarse y le aplauden

Selena Gómez destacó que se siente muy feliz en su relación con Benny Blanco y se encuentra muy enamorada.

“Nunca me han querido de esta manera. Él solo ha sido una luz. Una luz completa en mi vida. Es mi mejor amigo, me encanta contarle todo”, dijo.

Sin embargo, destacó que no tienen prisa por llegar al altar pero dejó claro qué es lo que nunca cambiaría de su vida al casarse.

“Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas. Quiero que él siempre sea él mismo. Yo siempre quiero ser yo misma . No voy a cambiar mi nombre, pase lo que pase. Soy Selena Gomez. Eso es todo”, destacó la famosa con mucha seguridad.

PUBLICIDAD

Esto le ha valido los aplausos en redes y la han comparado con Hailey Baldwin, quien se casó con su ex, Justin Bieber, y sí cambió su apellido al hacerlo.

“Selena es más inteligente que Hailey, eso hace una mujer empoderada e independiente”, “bravo Sel, Ser la esposa no significa que debas perder tus raíces”, “así debe ser, me encanta su actitud”, “Me parece muy bien, uno es quien es desde que nace y no debería cambiar por nada ni nadie su apellido”, y “ella es muy auténtica y es una mujer poderosa”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Con esto la cantante dejó claro que aunque esté muy enamorada, nunca dejará de ser ella misma y dio un gran ejemplo a las mujeres.