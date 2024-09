“Nodal por qué eres tan coqueto”, las sexys fotos de Danna a las que Nodal le dio “like” y advierten a Ángela

El cantante le dio like a las fotos de Danna

Ángela Aguilar y Nodal son una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo, pero siguen presumiendo su amor en redes sin importar las críticas.

Cada vez comparten más fotos y videos dejando ver lo felices que son tras haberse casado el pasado 24 de julio en México en una boda íntima y lujosa.

Sin embargo, las polémicas no dejan de rodear a la pareja, ya sea por las ex del cantante Belinda y Cazzu, o por su hija Inti, e incluso por lo coqueto que es el mexicano.

“Ay Nodal por qué eres tan coqueto”, las sexys fotos a las que Nodal le dio “like” y advierten a Ángela

Esta vez, Nodal fue criticado y cuestionado en redes por haber tenido un gesto coqueto con otra mujer que no es Ángela Aguilar.

Y es que el cantante le dio “like” a unas fotos muy sexys de Danna, por lo que han advertido a su esposa que esté alerta.

Danna El cantante le dio like a estas fotos de Danna en redes y advierten a Ángela (@danna/Instagram)

Danna compartió unas fotos muy sexys hace unos días donde posa luciendo un corsé marrón, jeans y un collar de perlas y el cantante le dio “me gusta”.

Y no fueron las únicas fotos a las que el intérprete de “De los besos que te di” le dio “like”, pues la joven también publicó fotos de su look de corsé negro y falda larga en los MTV VMA’s y también dejó claro que le gustaban.

Esto ha generado críticas y burlas en redes, pues aseguran que aunque Danna tiene novio, podría ser la próxima víctima de Nodal.

“Ay Nodal por qué eres tan coqueto”, “pero bueno ahora Nodal le da like a Danna, pobre”, “ay Angelita, yo que tú lo amarro porque se quiere descarrilar”, “creo que Nodal ya tiene otra víctima en mente”, “cuídate Danna, no sea que Nodal te embarace”, “pero este hombre está desatado con los likes a Danna”, “parece que ya no le interesa la esposa”, y “cuidado con esos likes de Nodal”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Recordemos que, en el 2021, cuando Nodal era novio de Belinda, rechazó hacer un dueto con Danna, luego de pedirle que lo hicieran, asegurando que ya había hecho ese mismo dueto con Belinda.

Luego, cuando ya terminó su relación con Belinda y estaba con Cazzu comenzó a seguir a Danna en redes, y ahora, le da like a sus fotos, lo que ha levantado la polémica en redes.