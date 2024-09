Adamari López revela el miedo de quedarse sin pareja e inspira a muchas con este mensaje

La presentadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, ha compartido abiertamente con sus seguidores un tema que sigue siendo tabú para la sociedad, a pesar que todas las mujeres eventualmente pasarán por ahí: la menopausia.

En una reciente emisión de su programa Ada y Chiqui, Adamari y Chiquibaby abordaron de manera sincera este aspecto de la vida que suele generar temores e inquietudes en muchas, algo de lo que ellas no se han salvado.

Lo que dijo Adamari López sobre la menopausia y su vida íntima

Abriendo su vida personal como poco antes, Adamari López expresó que a sus 53 años, piensa en lo que le depara el romance y la sexualdidad de ahora en adelante. “A veces yo siento que me cuesta trabajo hablar de estos temas porque son cosas personales e íntimas y además uno quisiera volver a tener una pareja, entonces a veces uno habla de estos temas y ya uno piensa que ya una vez la gente se entere nadie va a querer estar contigo”, se sinceró, de acuerdo con People.

Adamari reflexionó sobre la posibilidad de que al revelar detalles íntimos, las personas puedan juzgar y sentir pena, lo cual podría influir en su búsqueda de una relación amorosa. La actriz terminó su relación con Toni Costa hace un par de años y de ahí, en adelante, no ha vuelto a anunciar que está en pareja.

Sobre los cambios en su cuerpo producto de la menopausia, afirmó que tuvo “un período en el que me costaba muchísimo dormir, no tengo la misma agilidad mental que yo siento que tenía antes”. Estas palabras reflejan la honestidad y la valentía de Adamari López al hablar abiertamente sobre su proceso de envejecimiento y los cambios que ha experimentado.

A pesar de las incertidumbres y dificultades que pueda enfrentar, siendo un ejemplo de fortaleza y autenticidad para muchas mujeres. “Dar tanto detalle que uno puede llegar a tener resequedad, de que a lo mejor el líbido no esté de la misma forma, de que a lo mejor tengas insomnio... causa un poco a lo mejor de señalamiento o de pena”, afirmó.

“Ya no tengo la regla y no he sentido ahora ni durante ese proceso, que sí sentía cuando joven, ninguno de esos calores. Al contrario, creo que ahora tengo frío constantemente”, manifestó.