“Se le salió lo Carmelo”: Reviven la ‘acalorada’ pelea entre Adamari López y Wendy Guevara, así fue

Además de una talentosa conductora de televisión, Adamari López también nos ha sorprendido varias veces como actriz, algo que no falló en un encuentro pasado con la influencer mexicana Wendy Guevara, que los internautas volvieron a revivir a través de la red social X por su impacto y gracia.

Adamari López

Durante una de las emisiones del programa Desiguales, donde la boricua es conductora, ambas llevaron a cabo una escena icónica de la famosa telenovela Amigas y rivales, un momento que no pasó desapercibido para los seguidores de ambas.

¿Cómo fue la pelea que tuvieron Adamari López y Wendy Guevara?

Wendy Guevara, conocida por su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, no ha dejado de estar en la palestra pública desde su triunfo y cuando tuvo la oportunidad de compartir el escenario con Adamari López, no desaprovechó la oportunidad para demostrar su capacidad para el histrionismo.

Wendy Guevara (Instagram)

Este suceso tuvo lugar frente a Migbelis Castellanos y Amara La Negra, donde recrearon una de las escenas más memorables del melodrama.

Aunque muchos esperaban que la influencer encarnara a su personaje homónimo, Wendy Nayeli, optó por interpretar un rol diferente, lo que aportó un toque inesperado y emocionante a la secuencia. En el clip, se puede ver cómo Wendy y sus amigas lanzan piropos a un hombre que pasa frente a ellas, una escena que parece inocente pero que rápidamente se vuelve más intensa cuando Adamari aparece en la trama.

La actriz, en un arrebato de celos ficticios, se acerca y, en un giro humorístico, le agarra el cabello mientras le recrimina por coquetear con “su marido”. Este despliegue de dramatismo y comedia dejó a los espectadores riendo a carcajadas, especialmente en el momento en que Wendy se levanta y la enfrenta con una “voz de hombre”, lo que provoca risas inclusive en Adamari.

“Le tiró muy fuerte del cabello”; “Adamari es muy pesada para hacer bromas”; “La jaló muy fuerte”; “Hasta me asusté”; “Me atoré de la risa y casi me ahogo”; “Cuanto me reí, Adamari es una adorada”; fueron parte de las reacciones en internet.