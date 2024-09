“Se maquilló con la luz apagada”: llueven críticas a Anahí por su look, pero ella dio este poderoso mensaje

“¿Quién es la Máscara?”, es el nuevo programa de Televisa con que la artista Anahí regresa al canal después de 11 de años. Formará parte del panel de investigadores. Este regreso la conmovió mucho, pues fue en este foro que empezó su carrera a los dos años. En una entrevista con Yordi Rosado, esta semana, contó parte de lo que significa esto y también su lucha a lo largo de los años.

“Estoy muy emocionada, súper contenta, porque es que en este momento de mi vida siento que ya no tengo que convencer a nadie de nada”, le confesó la también cantante de 41 años, quien acotó que antes como, literalmente, ha estado toda la vida en el medio artístico, estaba cansada y sentía que era necesario hacer una pausa, que tomó justo cuando conoció a hoy su esposo Manuel Velasco.

La actriz también detalló cómo fueron esos momentos: “Hubo un día en el que dije: ’Necesito parar porque mi salud emocional y mental no estaba del todo bien’. Desde muchos años atrás desde mi adolescencia, tú lo sabes Yordi, tuve un problema muy fuerte el cual todos saben de anorexia, bulimia desórdenes alimenticios, dismorfia corporal, en fin el nombre que le queramos poner, pero fue muy duro.

Anahí señaló que durante esta etapa de su vida fue duramente criticada y señalada cuando apenas era una adolescente. Sin embargo, y pese lo fuerte que fue, afirmó que trató de sobrellevar la situación sacando lo mejor de ella, mas con los años ya no pudo contener más la herida profunda que tenía, y tomó la decisión de pausar su carrera.

Le manifestó a Yordi que actualmente lo único que desea es estar donde se sienta feliz y esa fe la razón por la que aceptó participar en el programa, ya que “es el proyecto perfecto porque puedo llevar a mis hijos, la van a pasar increíble viendo los disfraces, yo voy a estar feliz, no hay nada que me parezca ofensivo y donde puedo ser yo”.

Las críticas le llovieron por su look

La actriz llegó a la entrevista vestida con un pantalón skinny negro, una camiseta blanca sin mangas y tacones de encaje negro. Sencilla, pero muy chic. Sin embargo, fu maquillaje fue el que se robó toda la atención, pues era muy cargado, especialmente de iluminador que marcó mucho sus facciones.

Entonces, las críticas no tardaron: “Horrible el maquillaje. Mala técnica, poco natural”, “Ahora se parece a la calavera de Coco”, “Pensé que era una Drag”, “Se maquilló con la luz apagada”, “Impresionante tan operada, parece que trae máscara 😬😬👎”, “Si así se ve en cámara como se verá en persona”, “No necesita maquillaje 😢” y “Quién chingados la lleno de iluminador”.

Pero, ella dio un mensaje muy poderoso durante su intervención: “Logré salvarme yo misma. Y eso fue uff lo más bonito, porque lo logré. (...) Sí, porque muchas veces tú solito te llenas de críticas, te llenas de ‘No puedo’, dejas de creer en ti porque alguien dice, porque alguien comentó, porque alguien no te quiere como tú. Y en el momento en el que te abrazas y dices: ‘Sí puedes, sí eres suficiente, sí vales la pena’; en ese momento, tú te puedes salvar solito”.

Y remató: “Creo que yo lo logré, me costó muchos años, pero lo logré porque hoy me caigo súper bien, me la paso a todo dar conmigo y me quiero un monto, y eso me costó muchos años”.