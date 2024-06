¿Se hizo nuevas cirugías? aspecto de Anahí preocupa a fans que aseguran “no queda rastro de ella”

Anahí ha sido una figura prominente en el entretenimiento mexicano desde muy pequeña no sólo por su talento histriónico sino por su carisma y presencia escénica. Fue su papel como Mía Colucci en “Rebelde” lo que la catapultó a la fama internacional, consolidándose además en una de las bandas de pop latino más influyentes de la década de 2000.

Eso sí, sin importar los éxitos, su transformación física a lo largo de los años ha generado un sinfín de rumores y especulaciones sobre supuestas cirugías estéticas.

Desde hace años, internautas han señalado diversas intervenciones, desde rinoplastias hasta aumento de busto y procedimientos faciales. Sin embargo, la cantante ha abordado estos rumores en múltiples ocasiones, afirmando que su transformación se debe principalmente a un estilo de vida saludable, ejercicios y cuidados estéticos no invasivos. A pesar de sus aclaraciones, las especulaciones persisten, reflejando la presión constante que enfrentan las figuras públicas respecto a su apariencia.

Desde hace unos meses, los RBD han enfrentado un presunto distanciamiento entre los integrantes, provocada por un supuesto desfalco millonario cometido por su ex mánager, Guillermo Rosas, relacionado con los ingresos de su gira “Soy Rebelde Tour”.

Todo sucedió el año pasado, cuando Guillermo Rosas fue despedido como mánager de RBD debido a presuntos problemas económicos. A pesar de todo, la banda continuó con la gira pero el distanciamiento ya era evidente. Meses después, Anahí publicó un mensaje de felicitación para Rosas en redes sociales por su cumpleaños, mostrando su apoyo hacia él, lo que incomodó a sus compañeros.

Anahí Internautas aseguran que el rostro de la cantante ha cambiado (TikTok)

Ha sido en medio de esta crisis que muchos aseguran que la cantante se ha dejado ver “descuidada”, aunque algunos aseguran que su cambio podría deberse a “nuevas cirugías”.

“No queda rastro de Anahí”. “Se hizo nuevas cirugías?? ya no parece ella”. “Bebé ya no te toques tu carita que ya eres preciosa como estás”. “Qué descuidada se ve”, se leen comentarios en redes sociales.

Fue en un reciente encuentro con los medios que Anahí decidió abordar el tema del distanciamiento y al ser cuestionada sobre si habrá u reencuentro, respondió: “La verdad es que no sé si ellos lo estén planeando, no hemos tenido mucho contacto últimamente, no me han invitado a las pláticas, no sé, no tengo idea” y agregó que, pese a esto, ella siempre los va a apoyar.

Más allá de los rumores sobre su apariencia, el legado de Anahí está firmemente arraigado en el impacto cultural de RBD y los fans le han recordado a los haters que “ella siempre será el corazón del grupo”. Si bien es evidente que la cantante se ha visto afectada por la situación con sus compañeros, nadie tendría que estar señalando su físico ni asumiendo nada.

Anahí ha demostrado ser una figura resiliente en el mundo del espectáculo, enfrentando rumores y críticas con gracia y determinación. Su transformación física, ya sea resultado de cirugías o de un cuidado meticuloso de su salud, no puede eclipsar su talento y el impacto duradero que ha tenido a través de su música y actuación.

La cantante, con su carrera multifacética y su perseverancia, sigue siendo una inspiración para muchos, demostrando que el verdadero valor de una estrella va más allá de su apariencia.