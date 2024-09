Natalia Téllez reveló que no conocer faceta de su expareja le costó la relación y una amistad

Natalia Téllez perdió una amistad por un amor que no conoció bien.

El programa de “Netas Divinas” ha servido para que sus conductoras confiesen algunos episodios privados vividos, ya sea en el mundo del espectáculo o el personal. Por lo general, es Galilea Montijo quien revela un poco más de su vida, pero esta vez fue la actriz Natalia Téllez que contó cómo perdió una amistad por no conocer bien a su expareja.

PUBLICIDAD

Téllez manifestó que perdió la relación que sostenía con la conductora de televisión Andrea Legarreta tras un impase que ella vivió con quien en ese momento era novio de Natalia. Todo surgió por uno comentarios bastante polémicos que dijo el chico, pero que ella no conocía, porque decidió no conocer cómo era su desempeño como compañero de trabajo.

“Tuve un ex, que además quiero mucho, pero su personaje es muy polémico y de hecho cuando empecé a salir con él, (yo) estaba en Hoy y él había dicho algo muy feo de Andrea Legarreta”, dijo la actriz de 38 años.

Acotó: “Lo quise conocer a él y no quería ver mucho de lo que hacía de chamba, y no debí, porque mucho del discurso de él va en contra de lo que yo pienso y, eventualmente, en la relación eso nos acabó separando”. Natalia trató de convencer a Andrea de que él era una buena persona, pero ambas no coincidieron de que el personaje era muy problemática.

Sin embargo, luego Legarreta y él conversaron y subsanaron los problemas, pero el noviazgo de Téllez ya no fue el mismo nunca más. Pese a que Natalia no dio nombres, el público entendió que se trato de Chumel Torres.

¿Cómo fue la relación de Natalia y Chumel?

Natalia y Chumel se enamoraron en el 2018, en el mejor momento de las carreras artísticas de ambos. Para ese momento, ella estaba como conductora del programa matutino “Hoy”, y él recibió toda la atención en el espacio televisivo “El Pulso de la República”.

A él le pareció “la mujer más hermosa del mundo” cuando la vio en “Vive Latino”, donde se conocieron, pero no se atrevió a acercarse, fue cuando ella le pidió entrevista que Cupido hizo lo suyo, pese a que ellos pelearon intensamente por temas políticos y sociales.

El romance solo duró un año, y en el 2019 se dijeron adiós. Ellos afirmaron que era porque no tenían tiempo para disfrutarse, pero ahora reveló que la pelea con Andrea tuvo un gran impacto en terminar definitivamente. También en su momento se rumoró que le dijo que deseaba ser madre, pero eso no estaba en los planes del humorista.