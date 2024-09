La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, es tan polémica como ella, y es que ha protagonizado varios escándalos en su vida, comenzando por la pelea con su madre.

Y es que desde hace años la joven ha hablado sobre la difícil relación que tenía con su madre, a quien hasta acusó de haberle quitado a su novio en una oportunidad.

Pero, cuando la joven acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella, la relación entre madre e hija se terminó de fracturar, pues la cantante apoyó a su padre, y negó cualquier acusación de Frida.

“Le falta la clase de Michelle”, Frida Sofía posa en bikini pero la comparan con su prima por este motivo

Frida Sofía se ha concentrado en salir adelante y está enfocada en sus proyectos, emprendimientos y de vez en cuando comparte fotos y videos en redes que dejan ver cómo luce y cómo vive su día a día.

Recientemente, la joven posó en bikini negro desde el balcón de su departamento en Miami, presumiendo su cuerpazo espectacular, pero generó críticas y polémica .

Y es que la acusan de haberse operado varias partes del cuerpo, entre ellos el trasero, como su madre, y los pechos.

Además, la compararon con su prima, Michelle Salas, quien es reconocida en el mundo del modelaje y ha sobresalido con su talento, belleza, y estilo.

Y es que aseguran que la hija de Luis Miguel tiene más clase que ella. “Lo único que te falto fue la clase de Michele”, “también se puso pompis, como que no aprendió de lo que le pasó a su mamá”, “Michelle es más linda y no da tanta lata y con mucha más clase”, “como se nota que Michelle sí pertenece a la familia y esta no”, “dile a Michelle que te dé unas lecciones de clase, te falta mucho por aprender”, y “me quedo con Michelle, no necesita andar mostrando tanto”, fueron algunos de los comentarios en su publicación.

No es la primera vez que la joven de 32 años recibe críticas en redes, pero ella siempre ha dejado claro que no permite que le afecten y no les presta atención.

Hasta los momentos la joven sigue sin hablar con su madre y aunque muchos fans abogan por verlas unidas de nuevo, esto no parece una opción, al menos por lo pronto, pues incluso Frida estuvo en México hace poco y no se vio con su madre ni el resto de su familia.