¿Fue sincero? El mensaje de Alejandra Guzmán a Frida Sofía que confundió a los fans

El escándalo vuelve a llegar a la vida la cantante Alejandra Guzmán y de nuevo de la mano de su hija Frida Sofía, quien la acusa de violencia familiar y corrupción de menores, tras denunciar que su abuelo Enrique Guzmán, por presuntamente, abusar sexualmente de ella desde los cinco años.

Semanas atrás se manifestó en el programa Ventaneando que, por primera vez en tres años, Frida regresó a México, para ratificar la denuncia en contra de su madre y su abuelo. Hay que recordar que la empresaria de 32 años, por problemas legales, no podía salir de Estados Unidos, donde vive.

Sin embargo, este miércoles 28 de agosto, la misma Alejandra le confirmó a “Ventaneando” que Frida no ratificó la denuncia en su contra, por lo que está tranquila. Acotó que sus abogados le aseveraron no hay un nuevo movimiento de Frida Sofia en su contra. La relación de madre e hija se terminó de quebrar hace tres años cuando interpuso la demanda.

La rockera de 56 años aseveró que no tiene contacto con Frida desde el 2021, pero no se debe al tema legal, por negarse a mantenerla: “Debo dejar que madure, tenga su desarrollo, su fondo (...) empezó la separación cuando le quité el dinero, no le gustó ya no tener esa mensualidad, le regalé un coche, un departamento, le di todo lo que yo no recibí”, declaró la artista.

Alejandra le envió un claro mensaje a su hija

La cantante llegó al aeropuerto de México con su hermano Enrique Guzmán, a pocos días de conocer las resultados de la prueba de ADN que le hicieron a su hijo Apolo. Fue acechada por la prensa, y se pudo notar que su estado fue un poco distinto al que ella ha acostumbrado a recibir a los reporteros. La lengua se le trababa, por lo que ponía hablar con la característica fluidez de una persona sobria.

“Les voy a decir una cosa: Toda la vida me he callado porque prefiero cantar, decir la verdad. Aquí está mi hermano conmigo. Amamos a ese niño, Apolo. Amo a mi hermano, ha sido un buen padre, súper buen padre. Ojalá tuvieran algo igual. Por eso yo no he hablado porque todo cae por su propio peso. A mi hija le mando un beso y le deseo todo lo mejor”, expresó la cantante.

“Bien tomada”, “¿Para qué la dejan dar entrevistas en ese estado? y el hermano viendo”, “Qué tristeza que nadie cuide a Alejandra si muchos viven de ella”, “Se notaba claramente que estaba hasta ATRÁS. ¡Qué espectáculo de la rockera!”, y “Ustedes pecan más, porque estando sobrios difaman a las personas. Alejandra estando así les dio la entrevista”, opinaron los internautas.