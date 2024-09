¿La estocada final? El nuevo movimiento de Cazzu para ‘dañar’ a Nodal que le aplauden

Para nadie es un secreto que la relación entre Cazzu y Nodal acabó de la peor manera posible, pues apenas dos semanas y media del anuncio de la ruptura, el famoso confirmó estar en una relación con Ángela Aguilar, con quien contrajo nupcias un par de meses después.

Es por ello que muchos creen que los recientes rumores en torno a la rapera argentina y Carín León, son parte de una “venganza” de su ex. Según fuentes cercanas, las desavenencias entre Nodal y León datan de un episodio pasado, donde el cantante de música regional rechazó la propuesta de colaboración realizada por este último.

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Recientemente se ha dado a conocer que la reconocida rapera argentina, Cazzu, se encuentra en conversaciones para llevar a cabo un nuevo tema musical con Carín León.

Este inesperado dúo ha llamado la atención de los seguidores de la música regional mexicana, ya que parecen estar preparando un proyecto que promete ser impactante y llena de sorpresas.

Los rumores sobre esta posible unión musical se intensificaron luego de trascender que los equipos de trabajo de ambos artistas han mantenido reuniones para discutir los detalles de esta colaboración. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, todo parece indicar que Cazzu y Carín León están trabajando en algo grande, de acuerdo con la información difundida por el programa, En Casa con Telemundo.

En ese sentido, cabe destacar las palabras de Pepe Aguilar durante una entrevista radiofónica, donde expresó su preferencia por la música con León en lugar de con Christian Nodal, argumentando que comparten influencias musicales similares y una conexión artística más profunda.

“(Prefiero a) Carin León, por mucho, y mira, me cae bien Christian Nodal, se lo he dicho 20 veces, me encanta su trabajo, pero trae otro rollo”, compartió, pese a ser su suegro.