“Muy vulgar”, el atrevido look de Cazzu en premios de música que dicen que fue “inapropiado”

Cazzu está viviendo su mejor momento tras su ruptura con Nodal y es que la famosa se ha refugiado en su familia, amigos y por supuesto su hija Inti.

La famosa se ha mostrado serena, feliz, y más hermosa que nunca ahora que está soltera, por lo que dicen que ella fue quien salió ganando al quedarse sola, tras su ruptura con el cantante.

Aunque se ha alejado de las redes sociales, sus cuentas fans comparten fotos y videos de los eventos a los que ella asiste y sorprende con lo deslumbrante que luce.

Sin embargo, en un reciente evento su look no fue el mejor para los usuarios en redes y la han criticado por ello.

“Muy vulgar”, el atrevido look de Cazzu en premios de música que dicen que fue “equivocado”

Cazzu estuvo de invitada la noche de este jueves al Best New Artist Showcase de los Latin Grammys en Buenos Aires y desfiló por la alfombra roja con su amiga La Joaqui.

Ambas posaron juntas y se tomaron de la mano, pero ella fue criticada por su look, pues a muchos les parece que fue inapropiado y “vulgar”.

La cantante llevó una falda midi negra con un top estilo bikini en tono negro con unos tacones en el mismo tono y una bolsa chic.

“Esa bikini cazzu por que????”, " La falda de CAZZU muy linda , pero una blusa elegante la hubiera hecho lucir mas BELLA!”, “pero qué vulgar ese look de Cazzu en un evento tan importante”, “a ella se le olvidó la blusa en casa por lo visto”, “Fatal se mira con ese look”, “por favor Cazzu todos tus look estaban bien hasta ahora, este no te favoreció nada”, “dios mío la vistió su peor enemiga o qué”, “Donde están la bubis q tenía 😮” y “este look no la favoreció, especialmente porque tiene las bubis caídas”, fueron algunas de las crueles críticas que recibió.

Además, también la criticaron por ir tomada de la mano de La Joaqui, pero se sabe que son grandes amigas, y que ella la ha apoyado mucho en estos momentos en los que Cazzu más la ha necesitado y son como hermanas, de hecho, sus hijas son muy unidas también y así lo dejan ver en las redes.