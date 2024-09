“Un gran ejemplo para todas”: Alessandra Rosaldo se llena de halagos por este detalle en su rostro (FOTO)

Alessandra Rosaldo ha vuelto a conquistar los corazones de sus seguidores, no solo por su talento y carisma, sino también por la poderosa lección de amor propio que transmitió con su reciente aparición en una gala en Nueva York. La cantante y actriz asistió junto a su esposo, Eugenio Derbez, para celebrar un importante reconocimiento que la película “Radical” recibió por parte de la organización Educando.

PUBLICIDAD

Aunque la noche estaba destinada a destacar el éxito del filme, Alessandra “robó cámara” al posar radiante y sin filtros junto a Derbez, demostrando que la belleza auténtica es la que realmente importa.

El productor, orgulloso de su esposa, compartió una imagen en redes sociales en la que ambos lucen elegantes y felices y se refirió a ella como “My One And Only”. “Gracias @alexrosaldo por estar siempre”, se lee.

Alessandra Rosaldo La cantante se llenó de halagos por este detalle en su rostro (Instagram)

Belleza sin filtros: el poderoso mensaje de Alessandra

La vocalista de Sentidos Opuestos lució espectacular con un vestido elegante que resaltaba su figura, acompañada de un peinado sencillo y su característica cabellera sedosa. Lo que realmente captó la atención fue su elección de un maquillaje natural y la ausencia de filtros en la fotografía, algo que rara vez se ve en las redes sociales hoy en día, donde los retoques está tan normalizado.

Sin decirlo con palabras, Alessandra envió un poderoso mensaje a todas las mujeres: no hay que temerle al paso del tiempo ni a las marcas que aparecen con los años. En un mundo donde las expectativas de belleza muchas veces nos imponen la necesidad de ocultar cualquier signo de envejecimiento, ella demuestra que la confianza y la aceptación personal son las claves para sentirse hermosa. Su apariencia en la gala es un recordatorio de que la autenticidad y la naturalidad pueden ser más impactantes que cualquier filtro o retoque digital.

Alessandra Rosaldo La cantante se llenó de halagos por este detalle en su rostro (Instagram)

“Ella es tan bella sin filtro! Una MUJERON es todo sentido de la palabra”. “Ella es natural sin filtros 😃 es su esencia no necesita más 😍”. “Hablan y hablan de Alessandra y no entienden los hermosos años que ha pasado y lo bien que se ve 😍!”. Me encanta que Alessandra siempre se muestra natural”, expresaron internautas.

Aunque la cantante ha sido señalada en varias ocasiones por quienes consideran que “debería cuidar más su imagen” o que ha lucido “descuidada”, siempre ha sabido mantener su autenticidad, mostrando que las apariencias no definen el valor de una persona. Lejos de dejarse llevar por los comentarios negativos, Alessandra sigue siendo una mujer segura de sí misma, exitosa en su carrera y, además, un pilar fundamental en la vida de su familia.

PUBLICIDAD

Rosaldo también ha sido un soporte incondicional para Eugenio Derbez, especialmente en los momentos más difíciles. Su papel como madre, esposa y profesional la convierten en un modelo a seguir para muchas mujeres que buscan equilibrio entre lo personal y lo profesional.

Una abuela muy afortunada

Alessandra Rosaldo La cantante celebró la llegada de su segunda "nieta" (Instagram)

Con la reciente llegada de su segunda “nieta”, Tessa, Alessandra se encuentra disfrutando de una nueva etapa. La pequeña hija de José Eduardo Derbez ha significado mucho para ella y aunque en redes sociales ha llegado a ser cuestionada por algunos que consideran que está adoptando un rol “que no le corresponde”, ella sabe que ha sido especialmente importante en la vida de José Eduardo, con quien ha demostrado tener una gran complicidad.

“El pasado 30 de junio, llenos de ilusión, recibimos todos juntos a la nueva princesa de la familia. Qué bonito que desde el primer día, estés rodeada de amor, ¡bienvenida Tessa! Te amamos!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️”, expresó sobre la pequeña.

Por si fuera poco, Alessandra ha dado cátedra de educación al dejar claro que la convivencia con Victoria Ruffo, ex de Eugenio, ahora será una constante y que ambas están dispuestas a ceder con tal de que Tessa creca en un entorno sano.