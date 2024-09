Martha Debayle y Alessandra Rosaldo lucieron conjuntos negros, pero aseguran que “una le robó cámara a la otra”

El pasado 2 de septiembre, Eugenio Derbez celebró su cumpleaños número 63 junto a Alessandra Rosaldo, su hija menor, Aitana, Alejandra Barrero, madre de la cantante, su sobrino y amigos cercanos, entre ellos, Martha Debayle quien acudió acompañada de su esposo a un restaurante de Nueva York.

El festejo de cumpleaños del famoso comediante, provocó un enorme debate en redes sociales, y es que, los hijos mayores del actor, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, brillaron por su ausencia, detonando comentarios del público preguntando por ellos y la razón por la que no se habrían presentado a la celebración: “Derbez se ve tan incómodo, ¿y su otros hijos?”.

Sumado a esta interrogante de los fans, el enojo se hizo presente, cuando, entonaron ‘Las Mañanitas’ en inglés, hecho que desató la furia del público, exigiendo respetar su lengua materna: “¿Cómo que en inglés? Échenle la de ‘Cielito Lindo’ que se vea que nació en septiembre” se leía en los comentarios.

Pese al debate en redes sociales, el ambiente que dejaron ver durante la cena por el festejo de cumpleaños de Eugenio Derbez, dejó ver una atmósfera cálida, de unión y alegre por el nuevo año que celebró el actor, desde La Gran Manzana.

Alessandra Rosaldo con Eugenio Dderbez y Aitana Instagram: @alexrosaldo (Instagram: @alexrosaldo)

Alessandra Rosaldo festeja cumpleaños de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a Eugenio Derbez en sus redes sociales, sumando una serie de fotografías que dejaron ver más detalles de cómo celebró el actor sus 63 años.

Fue la cantante de sentidos opuestos la que no solo dedicó un mensaje a Eugenio Derbez, también agradeció a sus amigos Martha Debayle y su esposo Juan Garibay por estar en el cumpleaños del comediante:

“Qué bonito festejarte a carcajadas, cenando deli y rodeado de amor. Gracias Martha Debayle y Juan Garibay por su generosidad, por matarnos de risa con mil anécdotas y por ser tan profundamente amorosos con nosotros. You are family. Again, happy birthday my love. Te amo con todo mi corazón”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio derbez en su cumpleaños Instagram: @alexrosaldo (Instagram: @alexrosaldo)

El look de Martha Debayle por el que fans aseguran que “opacó” a Alessandra Rosaldo

El festejo de cumpleaños de Eugenio Derbez no solo provocó debate en redes sociales por cantar en inglés y la ausencia de sus hijos mayores, también por tener a Martha Debayle como invitada, lo que algunos llamaron como “una mesa llena de egos”, mientras que otros, no evitaron comparar los looks de ambas, incluso aseguraron que la famosa presentadora estaba “robando cámara”.

Con looks semiformales, los invitados acudieron en su mayoría con atuendos negros, excepto por la madre de Alessandra Rosaldo y la pequeña Aitana quienes portaron atuendos beige; sin embargo la cantante de Sentidos Opuestos y Martha Debayle fueron las que se llevaron las miradas.

Mientras Alessandra Rosaldo acudió con una chaqueta de mezclilla con incrustaciones de pedrería que dejaban a la vista una prenda que robaba miradas, Martha Debayle, acudió con una camisa abierta con detalles bordados que dejaron ver un top lencero al que sumó unos pantalones de efecto piel y un peinado alaciado sencillo dividido a la mitad.