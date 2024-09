La famosa tuvo un gesto que no fue aceptado por los fans en redes

Danna es una de las cantantes y actrices más exitosas de México, aunque también se ha convertido en una de las más polémicas y recientemente ha protagonizado varios escándalos.

Aunque ella se muestra siempre orgullosa de ser mexicana la han criticado muchas veces y la han llamado “traidora” como cuando dijo que prefería España que su país.

Ahora, la famosa está sumando un nuevo éxito a su carrera pues regresa como Elphaba en el doblaje español de la nueva película de Wicked, y no es la primera vez pues ya la representó hace unos años cuando formó parte del elenco del famoso musical de Broadwey en México.

“Qué poca humildad”, la actitud de Danna con la prensa en reciente evento que indignó en redes

Recientemente se realizó una conferencia de prensa donde Danna y Ceci de la Cueva hablaron sobre la experiencia de ser las voces de Elphaba y Glinda en su versión en español de la película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Aunque Danna se mostró muy sonriente, feliz y orgullosa de esta nueva experiencia en su vida y este gran éxito, según el medio Venga la Alegría, la famosa tuvo un gesto con la prensa que no agradó.

Y es que no habría permitido que los periodistas y reporteros hicieran sus propias preguntas, pues en otras oportunidades ya ha tenido encuentros desafortunados con la prensa y asumen que quiso evitarlo.

Esto molestó a los periodistas y también desató indignación en redes, pues aseguran que ya no tiene humildad, ya que en otros países sí responde cualquier pregunta de los periodistas, pero en su propio país no.

“Que poca humildad de esta chica, aquí le dimos la fama y ella ya anda muy subidita”, “pero en otros países sí responde todo lo que le preguntan y con sonrisota”, “que desplante la verdad”, “no me parece su actitud, se cree la muy muy”, “qué feo, ojala ya no le den atención”, “ella siempre creyéndose de más”, “no me pareció esa actitud”, y “que ridícula esta mujer”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, también hubo quien la defendió y aseguraron que ella tenía el derecho de hacerlo, pues seguramente le iban a hacer preguntas sobre su vida personal y el tema principal era la película.