“La pobreza mental”: Tunden a Danna por robar centro de mesa cual señora e “intentar llamar la atención”

Danna, antes conocida como Danna Paola, es una de las cantantes más famosas y exitosas de México, pero también de las más polémicas.

Y es que en los últimos tiempos ha protagonizado diferentes polémicas, desde quitarse su segundo nombre, decir que prefiere España y no México, besar a una chica en un show cuando tiene novio y ahora la han criticado por una acción en un evento.

Tunden a Danna por robar centro de mesa cual señora e “intentar llamar la atención”

Recientemente Danna asistió a un evento de la marca MAC, en Madrid, donde estuvo como invitada, pero un video que circula en redes ha generado polémica.

Y es que se ve a la cantante y actriz llevándose un labial grande en una bolsa y dice “me robé el centro de mesa”, y la han criticado por esta acción.

“Ridícula, se esfuerza por caer bien pero solo cae mal”, “la tía de México, solo quiere llamar la atención”, “la pobreza mental”, “No encuentra la manera de ser relevante 🥴”, “Hacer cosas naquisimas para sentirse mexicana? Ay no Danna Paola tu estupidez no tiene límites”, “Ajá y ya con eso cree que la vamos a volver a querer, sólo porque se comporta como nosotros? 🫠”, “que ridícula”, “Chamaca payasa… Queriendo caer bien y cae más mal…”, “Que se quede allá en España por favor”, y “Danna Paola, por favor! No nos vas a meter su “nuevo nombre” a la fuerza 😂 😂😂😂😂😂😂”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace unos días la cantante se presentó en los premios Miaw de MTV y durante su presentación se dio un beso con una de sus bailarinas, lo que causó rechazo en redes y aseguraron que solo quería copiar a Madonna y Britney Spears, y además que era una falta de respeto para su novio Alex Hoyer.

Y hace unos meses también la llenaron de críticas, pues cuando le preguntaron si prefería España o México ella respondió que España sin pensarlo, lo que causó molestia en redes, pues dicen que rechazó a su país y ahora le han pedido que se vaya de México.

A pesar de todas las polémicas que ha protagonizado, la famosa deja ver a través de las redes que no le importan las críticas y solo prefiere seguir con su vida y está enfocada en su carrera y su relación con el también cantante Alex Hoyer.