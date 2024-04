“¿Yeri Mua?”, el nuevo look de Danna en su reciente video por el que la critican y que a muchos no les gustó

Danna está trabajando cada vez más duro en su carrera y sigue cosechando éxitos, aunque también ha generado polémica en las últimas semanas por diferentes razones.

Recientemente la famosa fue criticada en redes y hasta pidieron que la cancelaran luego que asegurara que prefería España que México, algo que indignó a los mexicanos.

Sin embargo, ella salió a defenderse, pero no le creyeron, por lo que ha decidido enfocarse en su música y su carrera.

Recientemente compartió unas fotos de su último video musical ATARI, donde lleva un look ligeramente diferente, pero parece que a nadie le gustó.

El nuevo look de Danna en su mas reciente video por el que la critican y que a muchos no les gustó

Danna dejó ver algunas imágenes que tomó mientras grababa el video musical ATARI y dejó un mensaje que tampoco agradó mucho en redes.

“Cuando empezaba a pensar como quería presentar visualmente ATARI sabía que quería mostrar una liberación sexual y baile, mucho baile. Para mí el sexo es mucho más profundo que sólo un acto físico, es un acto espiritual, es una danza de almas en un punto único, el conectar con una persona a ese nivel se vuelve incluso hasta poético”, escribió.

En una de las imágenes se ve a la cantante mexicana con ojos celestes, el cabello despeinado y al natural y sus labios más gruesos, por lo que la han comparado con Yeri Mua y aseguran que se ve “muy mal”.

“La verdad no nos gusta jajajaja”, “Creo que esta generación no tiene identidad, todas la misma música, la misma cara, boca ojos 👀”, “YeriMua Paola”, “Danna mua”, “Soy yo o cada vez está más chalada?”, “pensé que era Yeri Mua, cada vez se parece menos a ella”, “de lo peor ese look, no tiene identidad”, “ella nunca se ha amado ni aceptado, que triste”, y “si cree que así se ve bien pues no, se ve terrible, no nos gusta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, la famosa decidió ignorarlas y seguir compartiendo parte de sus nuevos proyectos en redes.