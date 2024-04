“Ni la topan”: critican a Danna por huir de restaurante para evitar a los fans, pero ella se defiende

Danna Paola es una de las cantantes más famosas y exitosas de México pero también de las más polémicas, y en los últimos meses ha protagonizado diferentes controversias por diferentes aspectos.

Uno de ellos fue tras quitarse el apellido y dejarse solo el nombre de “Danna” que ella considera que la representa más, pero a muchos les pareció una decisión exagerada y hasta dramática.

Además, también la acusaron de incitar el acoso a una usuaria en X que no quería “darle” el usuario de “Danna” y tuvo que disculparse.

Ahora, la joven de 28 años protagoniza otra polémica y es que la critican por haber salido “huyendo” de un restaurante para supuestamente evitar a los fans.

Critican a Danna Paola por huir de restaurante para evitar a los fans, pero ella se defiende

A través de la cuenta de TikTok @erika.2215 se compartió un video en el que se ve a Danna Paola saliendo de un restaurante corriendo y aseguraron que fue para huir de los fans.

“Danna saliendo del Restaurante café los Laureles, San Pedro”, escribió la usuaria en el video en el que han criticado a la famosa por hacer un desaire a sus fans, además que nadie estaba detrás de ella, ni la estaban persiguiendo.

“Por favor a esta mujer ni la topan y ella huyendo”, “de verdad que quedó con cara de payasa esta mujer nadie la persigue jaja”, “corrió por si le pedían autógrafos pero nadie se le acercó jaja”, “nadie la va andar siguiendo vieja ridícula”, y “a lo mejor y pensó que había gente esperándola afuera, pero como ya no están popular la gente ni la topa”, fueron algunas de las críticas en redes.

Sin embargo, la misma cantante salió a defenderse en la publicación y explicó qué fue lo que pasó y por qué salió corriendo de esa manera.

Danna Paola La cantante se defendió de las críticas por salir huyendo de restaurante (@erika.2215/TikTok)