“Qué clase de madre”, tunden a Kim Kardashian por hacer firmar a su hijo de 8 años contrato de confidencialidad

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas y exitosas del mundo del espectáculo y también de las más polémicas, así como toda su familia.

La socialité y ahora empresaria alcanzó la fama gracias a su reality familiar Keeping up with the Kardashians, pero desde ese entonces hasta ahora siempre han recibido críticas, especialmente ella.

Sin embargo, la famosa deja claro que no le importa lo que digan de ella, pues además de sumar éxitos en su vida, es una gran madre y sus cuatro hijos son lo más importante para ella.

Pero, justamente ha sido criticada por haberle hecho firmar a su hijo Saint de 8 años un contrato de confidencialidad para permitirle abrir su canal de Youtube.

“Qué clase de madre es”, tunden a Kim Kardashian por hacer firmar a su hijo de 8 años contrato de confidencialidad

Según revelaron medios estadounidenses, Kim Kardashian le permitió a su hijo Saint de 8 años abrir su propio canal de Youtube, pero le puso unas reglas y condiciones, entre ellos, un contrato escrito a mano que ella compartió en redes.

El contrato estipula que su hija debe cumplir con algunas normas de privacidad familiar, por ejemplo, no está autorizado a comentar ni a filmar información personal sobre su familia, incluyendo a North mientras graba música.

También establece que el pequeño debe mostrarle todos los videos a la famosa o tutor antes de publicarlos para que puedan supervisar el contenido que se compartirá en redes, pues sabemos que aunque ellos borren cualquier contenido, aunque solo esté publicado por minutos se va a viralizar y los puede exponer.

Sin embargo, Kim tendrá el derecho a solicitar la eliminación de cualquier video que ella desee y puede eliminar la cuenta de su hijo o hacerla privada si así lo considera.

Esto ha generado críticas en redes, pues aseguran que es exagerado para un niño de 8 años y que para empezar, ella no debería permitir que su hijo tenga un canal de Youtube a tan corta edad, igual que le reprochan que deje usar a su hija mayor North su cuenta de TikTok, pues en varias oportunidades la ha expuesto.

“Qué clase de madre es”, “pero esta mujer está loca, no debería dejar que el hijo tenga canal de Youtube”, “les da permiso y después se queja de lo que publican”, “esta mujer se hunde ella solita”, “a ella no le importan los hijos, le importa qué dirán de ella”, y “no me parece ese contrato, ese niño apenas tiene 8 años, ni siquiera entenderá lo que dice ni cómo funciona”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, hubo quien la defendió y aseguró que es lo mejor y más responsable que la famosa ha hecho y ella misma defendió su decisión y aseguró “Saint firmó un contrato sólido para su canal de YouTube. Más le vale no incumplirlo”.